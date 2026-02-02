No se pronunciará hasta marzo: José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

José Antonio Kast y la tajante decisión sobre importante tema en agenda internacional

Por: Catalina Martínez

Tras los cuestionamientos del presidente electo, José Antonio Kast al Gobierno por el anuncio de la postulación de Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de la ONU, la ministra vocera, Camila Vallejo, respondió a los dardos del líder republicano y defendió la postura del Ejecutivo.

Durante una visita a las zonas afectadas por los incendios de hace dos años en Viña del Mar, Kast fue consultado por el anuncio realizado por el presidente Gabriel Boric, quien oficializó la postulación de Bachelet con el respaldo de México y Brasil.

Frente a eso, respondió que, mientras no sea presidente en ejercicio, no se pronunciará al respecto. Eso sí, no perdió la oportunidad de lanzar una crítica a las prioridades del actual Ejecutivo, afirmando: “Chile está viviendo una emergencia y la emergencia está en Chile, en el Bío Bío, en la comuna de Maipú, aquí en la comuna de Viña del Mar”.

“Esa es la contingencia y la urgencia de Chile. Uno tiene que ver dónde prioriza, nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar y acoger el dolor de las personas”, sostuvo el líder del Partido Republicano.

¿Qué respondió Vallejo? 

Más tarde, la secretaria de Estado se refirió a los dichos del presidente electo asegurando: “Al presidente electo le va a tocar ser Gobierno en marzo, y podrá darse cuenta que ser Gobierno implica atender a las emergencias, pero también a muchos otros problemas: Hacerse cargo de las transformaciones que demanda la ciudadanía, empujar cambios —que a algunos podrá parecerles no urgentes—, pero que al final la gente demanda en las calles, y continuar también con las políticas exteriores”.

La política internacional, las relaciones internacionales y la política exterior no para, no cesa, y es tarea de un jefe de Estado, como lo ha sido la del presidente Gabriel Boric, hacerse cargo de las emergencias, de las crisis, transformar las condiciones materiales de existencia para mejor de nuestros compatriotas, como fue con la reforma de pensiones, y, al mismo tiempo, hacerse cargo de las relaciones internacionales”, sentenció. 

“Porque insisto, para ser Gobierno se requiere caminar y mascar chicle al mismo tiempo, y eso es lo que le va a demandar probablemente la ciudadanía al final y al cabo”, disparó Camila Vallejo. 

En su respuesta, la secretaria de Estado recalcó que existen múltiples urgencias que atender y que, durante el fin de semana, el Gobierno estuvo desplegado en las emergencias del sur del país y de la Región Metropolitana, sin dejar de impulsar nuevas leyes. 

Gobernar es mucho más que solo atender las emergencias, implica hacerse cargo de los distintos desafíos y problemas, tanto nacionales como internacionales, que terminan impactando al propio país”, cerró la ministra vocera. 

