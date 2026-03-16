"Esto no es solo una zanja”: José Antonio Kast supervisa medidas contra la migración irregular en Chacalluta

En el marco del inminente "Plan Escudo Fronterizo" —medida pilar con la qué busca blindar la zona norte contra la migración irregular—, el presidente José Antonio Kast llegó hasta el Complejo Chacalluta donde entregó nuevos detalles sobre el proyecto.

"Esto no es solo una zanja, es mucho más, es un sistema, porque algunos dirán, ¿esa zanja va a detener todo? no. Si ustedes miran hacia arriba, van a haber puestos de observación. Si ustedes miran hacia el mar, van a haber puestos de observación", sentenció el jefe de Estado, situado justo en el límite de la región de Arica y Parinacota con Perú, según reportó Meganoticias.

Dentro de esa misma línea, aseguró que "hay un sistema que se va a ir perfeccionando, que también viene desarrollando el Ejército con el trabajo anterior, porque hay que reconocer que se fue avanzando, (pero) no a la velocidad que estimábamos, porque esto podría haber sido complementado mucho antes".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Sumado a eso, de acuerdo con el citado medio, el recién investido mandatario afirmó que habrá inversión en "barreras físicas, tecnológicas, humanas. La zanja sola no sirve, hemos visto que el crimen organizado tiene los medios para cubrir la zanja y cruzar igual los vehículos con contrabando".

"Esto requiere una presencia permanente a futuro de las policías, con el refuerzo de las Fuerzas Armadas, pero este es un sistema integral que requiere también la conversación a nivel internacional, el trabajo con otras naciones. Este es solo el comienzo, serán muchos kilómetros los que se bloquearán, pero lo más importante son las personas que colaboran a esas barreras físicas", cerró Kast.

Te puede interesar: ¿Qué dimensiones tendrá?: Presidente mueve maquinaria para iniciar construcción de zanjas y muros en el norte