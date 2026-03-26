“No afectemos más a la patria”: Así respondió José Antonio Kast a eventuales manifestaciones por “bencinazo”

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Por: Catalina Martínez

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La presión ya se siente y el propio presidente José Antonio Kast lo puso sobre la mesa. Todo luego de que el Ejecutivo decidió no intervenir frente a la polémica alza en los precios de las bencinas, una jugada que —admitió— podría desatar manifestaciones y agitar el ambiente social.

Con un tono de advertencia, el mandatario instaló una frase que busca explicar el golpe económico: “El mundo está en guerra y esa guerra llegó al bolsillo de cada familia chilena”. En ese mismo mensaje, tras anunciar medidas de contención frente al “escenario crítico”, hizo énfasis en el déficit fiscal.

Reconoce malestar

En medio de una reciente intervención, recogida por La Cuarta, el jefe de Estado puso palabras al clima que se vive en el país. En ese sentido, reconoció que existe “inquietud” y “en algunos casos molestia”, “pero también hay comprensión de que la situación mundial sí nos afecta”.

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Bajo ese contexto, quiso respaldar la medida argumentando que “si hacíamos algo distinto, tarde o temprano esto iba a afectar otras decisiones que tenemos que tomar y avanzar, que afectan a las personas más humildes”.

Luego, detalló su encuentro con las personas mientras se encontraba en terreno durante estos días: “La recepción fue siempre muy buena, algunos manifiestan su malestar, pero siempre con respeto”. En ese sentido, expresó que “eso es lo que buscamos, que podamos expresarnos pero siempre con respeto y no acudiendo a la herramienta de la violencia”.

¿Qué dijo sobre eventuales manifestaciones? 

Asumiendo que el descontento podría estallar en las calles, José Antonio Kast dio por hecho que habrá manifestaciones, pero puso una línea roja: pidió que no se interrumpa el transporte público, con especial énfasis en el Metro de Santiago.

“Un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el Metro, para manifestarse”, sostuvo el mandatario.

Al final, el líder de ultraderecha indicó: “Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte hoy día más que nunca. Porque el transporte colectivo, tanto el Metro, como los buses, los taxis y transporte escolar, lo único que hacen es facilitarle la vida a aquellas personas que hoy día van a tener un alza en el costo de la vida”.

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