Exembajador recordó a Piñera tras decisión de Kast de no apoyar a Bachelet: “No habría hecho nunca una cosa así”

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Por: Catalina Martínez

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La decisión cayó como un balde de agua fría y desató una tormenta política, luego de que el gobierno de José Antonio Kast optara por quitarle el piso a la aspiración internacional de Michelle Bachelet en la Organización de las Naciones Unidas. Frente a eso, el exembajador Juan Gabriel Valdés, quien no dudó en salir al choque con una feroz reacción. 

Recordemos que la carrera por la Secretaría General de Bachelet ya estaba cuesta arriba tras ser anunciada por el expresidente Gabriel Boric, y recibir el apoyo de los Gobiernos de México y Brasil.  

Sin embargo, desde la actual gestión del líder de ultraderecha, determinaron que la candidatura habría terminado por volverse “inviable”. ¿Por qué? Según Cancillería, múltiples aspirantes en la región y choques con figuras influyentes los llevaron a concluir que, según ellos, insistir en esa candidatura era apostar a una derrota casi segura.

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Exembajador cuestiona a Kast y recuerda a Piñera

Pero la réplica no tardó en estallar. De inmediato, el exembajador Valdés desmanteló la justificación oficial y la tildó de endeble, advirtiendo en una entrevista radial, recogida por ADN Radio, que la contienda apenas arranca y que hablar de resultados ahora es adelantarse sin base alguna. “¿Cómo pueden calcular algo que nadie puede ni siquiera imaginar?”, cuestionó, poniendo en entredicho los datos en manos de la administración de Kast.

Apuntando al corazón de la decisión, Valdés cuestionó el giro por dejar sin respaldo una opción que ya sumaba apoyos clave en la región, como México y Brasil, y advirtió que este movimiento desentona con la forma en que históricamente Chile ha manejado su política exterior.

Como si el conflicto no fuera suficiente, Valdés encendió otra alarma: insinuó que el verdadero motor de la decisión estaría puertas adentro. A su juicio, el oficialismo habría empujado un quiebre deliberado con Michelle Bachelet, utilizando su nombre como pieza clave para enviar una señal política y reordenar a las propias filas del gobierno.

Al final, el exembajador dijo no salir de su asombro frente al brusco cambio de rumbo, asegurando que nada en el ambiente previo hacía prever un quiebre de ese nivel. Para reforzar el golpe, puso como contraste a Sebastián Piñera, afirmando que el fallecido exmandatario “no habría hecho nunca una cosa así”. Asimismo, advirtió que el malestar ya se está expandiendo en distintos frentes.

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