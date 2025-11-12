“Todos merecemos respeto”: Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

Jeannette Jara responde a furioso ataque de Kast en pleno cierre de campaña

Por: Catalina Martínez

Durante su cierre de campaña en el Movistar Arena, José Antonio Kast apuntó directamente contra la abanderada oficialista, Jeannette Jara. El líder republicano no se guardó nada y, de paso, también lanzó críticas al presidente Gabriel Boric.

“Ese eslogan de la candidata... Ella dice ‘es Jara’. Y nosotros, desde hoy hasta el 14 de diciembre, le vamos a recordar todos los días el eslogan”, partió diciendo el aspirante de la ultraderecha. 

“El desempleo, es Jara; la presencia de 300 mil inmigrantes ilegales, es Jara; el alza de las cuentas de luz, es Jara; los 40 mil compatriotas que mueren todos los años en lista de espera, es Jara; los 5 mil asesinados que nos va a heredar este gobierno, es Jara”, exclamó. 

El candidato cerró su arremetida afirmando: “Porque el Partido Comunista también es Jara, porque todas las cosas, para que nadie se olvida, Boric es Jara y Jara es Boric”.

La respuesta de Jeannette Jara 

Al tanto de los dichos de su contendiente, la candidata a La Moneda no tardó en reaccionar y utilizó sus redes sociales para responder. “Lamento José Antonio que utilices este lenguaje lleno de ofensas y descalificaciones. Tenemos diferencias, pero todos merecemos respeto”, sentenció Jeannette Jara.

