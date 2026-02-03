“Buscan el poder mal entendido”: José Antonio Kast se lanzó de lleno contra "ismos extremos" en plena cumbre conservadora

En Bruselas, la VII Cumbre Transatlántica, organizada por grupos conservadores europeos, recibió como figura central al presidente electo José Antonio Kast. El encuentro, impulsado por la Political Network for Values y Patriots For Europe, reunió a líderes mundiales comprometidos con la defensa de la familia, la vida y la libertad.

Durante su discurso, el futuro mandatario planteó lo que llamó una “paradoja inquietante”. A su juicio, “mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”. Y no solo eso, sino que también cuestionó el “ambientalismo extremo”, el “animalismo radical” y el “feminismo ideológico”.

“Cuando la inseguridad domina las calles, cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y las comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenidos porque la libertad se vuelve una mera ilusión”, planteó el líder de ultraderecha.

En ese sentido, quiso aclarar: “Por eso, defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión. Es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente”.

“Una cultura dominada por los ismos”

En medio de su intervención, el presidente electo fue más allá y describió el contexto global como un escenario atravesado por “una cultura dominada por los ismos”.

“El ambientalismo extremo, que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano; el animalismo radical, que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano; el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual; el indigenismo radical, que reemplaza la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad, independiente de su origen”, detalló.

Luego, sentenció que, a su juicio, “estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido, no buscan la igualdad, sino que promueven la división, no buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla”.

El recorrido de Kast por Europa

El viaje de Kast por Europa incluyó más que su participación en la cumbre. En los días previos, se reunió con Santiago Abascal, líder de Vox, con quien mantiene una relación cercana. Al llegar al viejo continente, no dudó en llamarlo “un gran amigo”.

Tras su encuentro con Abascal, el presidente electo tiene previsto desplazarse a Budapest para reunirse con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Posteriormente, llegará a Roma, donde mantendrá una cita con la presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni.

