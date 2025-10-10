“Lo he dicho en todos los tonos”: Kast reacciona a preocupación de Matthei sobre su posible elección

José Antonio Kast responde a preocupación de Evelyn Matthei

Por: Catalina Martínez

El abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, salió este viernes 10 de octubre a responder las críticas de su contendora de Chile Vamos, Evelyn Matthei. La exalcaldesa había manifestado su temor de que Kast “pueda correr mucho los límites” en caso de llegar a La Moneda, apuntando al uso de bots en su campaña. Frente a esto, el candidato aseguró: “Nosotros no usamos este sistema para denostar a nadie”.

Incluso, en conversación con Radio Pauta, el republicano negó nuevamente tener contactos o vínculos con bots en su campaña, asegurando que “nosotros estamos preocupados de levantar nuestras propuestas, no estamos preocupados de la guerra de bots”.

“Lo he dicho en todos los tonos, lo he dicho públicamente, lo he dicho en las redes sociales. Nosotros no estamos ocupados ni preocupados de nuestros adversarios", agregó. 

Por otra parte, frente a los cuestionamientos de Matthei —quien lo acusó de no haberse disculpado ni de referirse de forma explícita a los mensajes ofensivos que ella ha recibido en redes sociales—, Kast respondió: “Lo puedo decir. Pucha, lo siento, esto no puede suceder. ¿Con esa claridad? ¿Con más claridad? Porque yo claramente uso las redes sociales de buena manera... Si alguien quiere que yo haga una declaración de acuerdo a lo que para ella le podría dar calma y paz, yo no tengo problema".

Kast concluyó recalcando que “es un contrasentido lo que señala”, porque “no habría dicho el primer día, mucho antes que se diera toda esta discusión, que yo votaría por ella, por (Johannes) Kaiser o por (Franco) Parisi si ganaran la elección”.

