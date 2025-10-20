¿Intenta apagar el fuego con bencina? Kast pide zanjar polémica con la UDI y apela al legado de Jaime Guzmán

En plena campaña presidencial, Ruth Hurtado, secretaria general de Republicanos, evocó la figura de Jaime Guzmán al afirmar que, de estar vivo, “estaría en la UDI”, palabras que rápidamente generaron reacciones en el gremialismo.

En respuesta a la controversia, José Antonio Kast llamó a Evelyn Matthei a poner fin al “marco polémico” que, según él, arrastra la UDI desde su origen gremialista. Sin embargo, su mensaje no estuvo exento de un sutil dardo político.

“Guzmán levantó una casa donde muchos caben, yo estoy en ese legado directo”, declaró Kast, remarcando que su pertenencia política habría sido a la UDI de Guzmán de haber tenido esa posibilidad. “Si Jaime Guzmán estuviera vivo, yo estaría en la UDI”, expresó.

Respecto a su relación con el abogado y ex senador, Kast se explayó en conversación con T13 Radio. “Yo fui amigo de Jaime, compartí mucho con él, mi señora fue su alumna (...) y creo que a esta altura no vale la pena discutir sobre ese tema”, afirmó.

“Alguien decía que si Jaime Guzmán estuviera vivo, la UDI sería distinta, y yo creo que en parte tiene razón porque yo al menos me alejé de la UDI cuando dije ‘yo no tendría cómo decirle a mi hijo que haga el mismo recorrido político que hice yo’, a cualquiera de mis hijos”, lanzó el abanderado de extrema derecha.

“Si hubiese estado vivo Jaime Guzmán, si no lo hubieran asesinado terroristas, bueno, ¿la UDI sería distinta? Es lo más probable (...) Algunos nos retiramos de la UDI en 2016, si Guzmán hubiese estado vivo, manteniendo esa línea, puede ser que no”, sentenció Kast.