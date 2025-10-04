Dos puntos de diferencia: Evelyn Matthei sigue cayendo y Jara se consolida según Panel Ciudadano UDD

A menos de cinco semanas de los comicios presidenciales, los últimos resultados de la Encuesta Panel Ciudadano UDD(3 de octubre de 2025) revelan un escenario electoral cada vez más ajustado. Según el estudio, José Antonio Kast y Jeannette Jara se encuentran prácticamente en empate técnico, despertando un intenso interés en la opinión pública y los analistas políticos.

Ascenso sostenido de Jeannette Jara

La exministra del Trabajo ha experimentado un notable crecimiento en intención de voto. Desde marzo, cuando apenas alcanzaba un 4%, su apoyo ha subido hasta un 27%, consolidándose como una de las principales candidatas de cara a la elección presidencial.

José Antonio Kast mantiene su base

Por su parte, el líder del Partido Republicano sigue contando con un respaldo firme del electorado, con un 25% de intención de voto, lo que lo mantiene como un protagonista clave en la contienda presidencial.

Descenso de Evelyn Matthei

En contraste, Evelyn Matthei, quien encabezaba las encuestas a inicios del año, continúa registrando una caída sostenida. Su apoyo ha bajado del 25% registrado en marzo a un 16% en la medición más reciente.

Otros candidatos

En el resto del espectro electoral, Franco Parisi mantiene un 8%, mostrando estabilidad en su electorado. Johannes Kaiser alcanza un 11%, superando a figuras como Marco Enríquez-Ominami (2%) y Harold Mayne-Nicholls (2%).

El panorama refleja un clima político dinámico y competitivo, donde los cambios en las preferencias ciudadanas podrían ser decisivos en las próximas semanas previas a la elección presidencial.