¡MEO la echó de menos! Kast lanzó irónico palo a Jeannette Jara tras ausentarse de debate presidencial

José Antonio Kast

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Jeannette Jara

"Así es, y así lo he dicho reiteradamente": Jara y su tajante postura sobre actual situación en Venezuela
Jeannette Jara

“Me tiene bien sin cuidado”: Jeannette Jara se desmarca frente a caótico escenario en el oficialismo
lucas assadi johnny herrera

¡Sacó la voz! Lucas Assadi habla sobre la situación de la U en Sudamericana

¡Busca revancha! Figura en Copa Libertadores quiere volver a Universidad de Chile

¡Emocionante! El relato de hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío
Pablo Chille-E

“Pa’ los cantantes fachos y desclasados”: La potente advertencia de Pablo Chill-E a votantes de Kaiser y Kast

¡Atención azules! Alianza Lima haría un pedido especial por fallo de la Conmebol

¡Sonríe la UC! Los millones que dejaría Marcelino Núñez en los cruzados por posible fichaje
Jeannette Jara

“Hay que ser muy picante”: El feo ninguneo a Jeannette Jara que dejó la escoba en Sin Filtros

¿Tienen similitudes? Comparan a Nicolás Córdova con Carlo Ancelotti por esta interesante razón

Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo un nuevo debate presidencial, organizado en esta ocasión por la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet). Al encuentro asistieron cinco de los ocho aspirantes a La Moneda: Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi.

Los ausentes del encuentro fueron Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls y Jeannette Jara. Esta última explicó que no asistiría a seminarios, ya que entraba en una nueva fase de su campaña centrada en el trabajo en terreno.

La ausencia de la candidata oficialista no pasó desapercibida y el primero en resaltarlo fue MEO. "La ausencia de la candidata oficialista, que rehúye de sus responsabilidades democráticas. Hoy me tocará contrastar, confrontar, debatir con cuatro representantes de una opción que evidentemente no comparto", lamentó el candidato independiente. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

"Yo quiero pedirle a la candidata oficialista que no se siga restando. Aquí legítimamente el 80% del tiempo son ellos apoyándose entre sí, dando sus ideas. Candidata oficialista, usted no puede seguir abandonado. Yo tengo aquí el 20%, la batalla completamente desigual y ven cómo unos se reafirman, legítimamente, sus ideas", advirtió. 

El palito de Kast a Jara 

Aunque MEO no fue el único en resaltar la ausencia de la militante del PC, pues el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, también se sumó a la crítica. 

"Una vez más que Jeannette Jara se haya excusado. Ya llevamos varios foros sin contar con su presencia. Está recorriendo Chile, pero creo que también es importante poder hacer esos espacios y venir a estos debates", sentenció. 

Finalmente, a modo de un irónico consejo a Jara, lanzó: "Si no puede venir, bueno, sería bueno que envíe a un representante, puede ser uno de los actuales ministros, puede ser el presidente de TVN (...) tendrían que renunciar sí antes, para que no lo hagan con fondos públicos, no vaya a ser cosa que después los acusen de intervencionismo electoral". 

NOTAS DESTACADAS

Jeannette Jara

"Así es, y así lo he dicho reiteradamente": Jara y su tajante postura sobre actual situación en Venezuela
Jeannette Jara

“Me tiene bien sin cuidado”: Jeannette Jara se desmarca frente a caótico escenario en el oficialismo
lucas assadi johnny herrera

¡Sacó la voz! Lucas Assadi habla sobre la situación de la U en Sudamericana

¡Busca revancha! Figura en Copa Libertadores quiere volver a Universidad de Chile

¡Emocionante! El relato de hincha de Universidad de Chile que cayó al vacío
Pablo Chille-E

“Pa’ los cantantes fachos y desclasados”: La potente advertencia de Pablo Chill-E a votantes de Kaiser y Kast

¡Atención azules! Alianza Lima haría un pedido especial por fallo de la Conmebol

¡Sonríe la UC! Los millones que dejaría Marcelino Núñez en los cruzados por posible fichaje
Jeannette Jara

“Hay que ser muy picante”: El feo ninguneo a Jeannette Jara que dejó la escoba en Sin Filtros

¿Tienen similitudes? Comparan a Nicolás Córdova con Carlo Ancelotti por esta interesante razón

VIDEO: Maximiliano Falcón se vuelve viral por robarle un gol a Lionel Messi y hacerlo enfurecer

"Cifra histórica": El increíble nuevo valor que tiene Darío Osorio en el mercado

Por fin: Gabriel Suazo recibe esta excelente noticia en el Sevilla y deja atrás todos los males
Gonzalo Montes U de Chile vs Ñublense

Lo van a esperar: En U de Chile no se rinden y quieren recuperar a jugador crucial para el Superclásico
Maipú

“Es demasiado el miedo”: Vecinos de Maipú acusan violento modus operandi tras nueva ola de crímenes
José Antonio Neme

“¿Están dementes?”: Neme protagoniza tenso round con Claudio Orrego donde cuestionó inacción del gobierno
Novibet

Apostar con inteligencia: Guía de Novibet para los aficionados al deporte
Maite Orsini

¡Tras polémica con Jorge Valdivia! El sentido descargo de Maite Orsini por duro castigo de su partido

¡Se mueve la nómina! Nicolás Córdova realiza un nuevo llamado a La Roja para septiembre
Jugadores Universidad de Chile

¡Comienzan a moverse! El plan secreto de Universidad de Chile en Copa Sudamericana