¡MEO la echó de menos! Kast lanzó irónico palo a Jeannette Jara tras ausentarse de debate presidencial
Por: Catalina Martínez
NOTAS DESTACADAS
Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo un nuevo debate presidencial, organizado en esta ocasión por la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet). Al encuentro asistieron cinco de los ocho aspirantes a La Moneda: Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi.
Los ausentes del encuentro fueron Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls y Jeannette Jara. Esta última explicó que no asistiría a seminarios, ya que entraba en una nueva fase de su campaña centrada en el trabajo en terreno.
La ausencia de la candidata oficialista no pasó desapercibida y el primero en resaltarlo fue MEO. "La ausencia de la candidata oficialista, que rehúye de sus responsabilidades democráticas. Hoy me tocará contrastar, confrontar, debatir con cuatro representantes de una opción que evidentemente no comparto", lamentó el candidato independiente.
"Yo quiero pedirle a la candidata oficialista que no se siga restando. Aquí legítimamente el 80% del tiempo son ellos apoyándose entre sí, dando sus ideas. Candidata oficialista, usted no puede seguir abandonado. Yo tengo aquí el 20%, la batalla completamente desigual y ven cómo unos se reafirman, legítimamente, sus ideas", advirtió.
El palito de Kast a Jara
Aunque MEO no fue el único en resaltar la ausencia de la militante del PC, pues el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast, también se sumó a la crítica.
"Una vez más que Jeannette Jara se haya excusado. Ya llevamos varios foros sin contar con su presencia. Está recorriendo Chile, pero creo que también es importante poder hacer esos espacios y venir a estos debates", sentenció.
Finalmente, a modo de un irónico consejo a Jara, lanzó: "Si no puede venir, bueno, sería bueno que envíe a un representante, puede ser uno de los actuales ministros, puede ser el presidente de TVN (...) tendrían que renunciar sí antes, para que no lo hagan con fondos públicos, no vaya a ser cosa que después los acusen de intervencionismo electoral".