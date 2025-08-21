“¿La falta de respeto es necesaria?”: MEO y el ácido apelativo contra Kaiser que sacó ronchas en pleno debate

MEO

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Marcelo Díaz U de Chile

¿No se juega este fin de semana? Marcelo Díaz habla sobre el futuro de Universidad de Chile
Boric

¡Actos condenables! Presidente Boric criticó lo vivido ayer en partido de Universidad de Chile
presidente Gabriel Boric

¡A nada del fin de Gobierno! Presidente Boric ya tiene a sus ministros de Agricultura, Hacienda y Economía
Marcelo Díaz U de Chile

¡Mandó el apoyo a su gente! Marcelo Díaz critica las declaraciones del presidente de Independiente
Martín de los Santos

Corre peligro: Así pasa sus días Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil
Evelyn Matthei

Polémicos dichos de Juan Sutil provocan nuevo remezón para Matthei: Lanzan fuerte acusación en su contra

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! La reacción de la prensa argentina a los incidentes en duelo de Universidad de Chile

¡Los engañó a todos! El falso comunicado que se hizo viral por incidentes en duelo de Universidad de Chile
Emiliano Amor Colo Colo

Emiliano Amor rompe el silencio y deja potente arenga en Colo Colo tras salida de Jorge Almirón

Johnny Herrera se sufre en vivo y en directo por los hinchas de la U de Chile: "Los masacraron"

Durante el debate realizado en la Región del Biobío, los aspirantes a la presidencia Johannes Kaiser y Marco Enríquez-Ominami (MEO) protagonizaron un tenso encontrón que no pasó desapercibido. 

En el foro empresarial “Impulsa 2025”, organizado por la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío, se dieron cita los mencionados candidatos junto a Franco Parisi, mientras que el resto de los abanderados optó por no participar.

Como parte de su debut en un debate presidencial, Enríquez-Ominami optó por confrontar directamente al representante del Partido Nacional Libertario, calificandolo como “vocero” de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

MEO se lanzó

Yo quiero explicarle algo al vocero de Kast, aquí presente, que me parece esencial...”, partió diciendo MEO, antes de ser interrumpido por el aludido. “¿La falta de respeto es necesaria?“, arremetió Kaiser, indignado. “No, al candidato Kaiser, que es vocero de Kast, corrijo”, contestó el también cineasta. 

Sin embargo, la caja de Pandora ya estaba abierta y el libertario no lo iba a dejar pasar. “Le voy a decir una cosa: yo tengo mi propio partido, el partido más grande de la oposición. ¡Usted tiene la mala costumbre de ser un falto respeto! Pero aquí, y en todo Chile tengo mucha gente que me respalda, en razón de no ser el señor Kast. Yo a usted no lo confundo con su amigo Maduro”, lanzó. 

A pesar de la parada de carros de su contrincante, MEO insistió en seguir tildándolo de “vocero de Kast”, generando una ola de pifias. En ese momento, el moderador del encuentro, el periodista Juan Manuel Astorga, interrumpió para llamarle la atención al candidato independiente.

Marco, no te puedes enojar con el público si provocas al candidato. El público que apoya al candidato reacciona frente a eso. El candidato te pide que no lo provoques y que respondas la pregunta”, sentenció el rostro de Mega.

NOTAS DESTACADAS

Marcelo Díaz U de Chile

¿No se juega este fin de semana? Marcelo Díaz habla sobre el futuro de Universidad de Chile
Boric

¡Actos condenables! Presidente Boric criticó lo vivido ayer en partido de Universidad de Chile
presidente Gabriel Boric

¡A nada del fin de Gobierno! Presidente Boric ya tiene a sus ministros de Agricultura, Hacienda y Economía
Marcelo Díaz U de Chile

¡Mandó el apoyo a su gente! Marcelo Díaz critica las declaraciones del presidente de Independiente
Martín de los Santos

Corre peligro: Así pasa sus días Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil
Evelyn Matthei

Polémicos dichos de Juan Sutil provocan nuevo remezón para Matthei: Lanzan fuerte acusación en su contra

¡ESCÁNDALO MUNDIAL! La reacción de la prensa argentina a los incidentes en duelo de Universidad de Chile

¡Los engañó a todos! El falso comunicado que se hizo viral por incidentes en duelo de Universidad de Chile
Emiliano Amor Colo Colo

Emiliano Amor rompe el silencio y deja potente arenga en Colo Colo tras salida de Jorge Almirón

Johnny Herrera se sufre en vivo y en directo por los hinchas de la U de Chile: "Los masacraron"

Para marcar precedente: El extremo castigo que podrían recibir U de Chile e Independiente
independiente u de chile

Miserable: Presidente de Independiente se desliga de los incidentes con polémicas declaraciones
u de chile

Lamentables imágenes: Hinchas de U de Chile sufren insólita masacre en Argentina
presidente Boric

“Ya es mucho”: Los motivos por los que el presidente Boric habría removido a ministro en plena división oficialista
sicario

Tras ser engañados por el: La insólita defensa de familiares del sicario del “Rey de Meiggs”

¡Lo dejó en el piso! Juan Cristóbal Guarello critica con todo a jugador de Universidad de Chile
Vicente Pizarro Colo Colo vs Everton

¿Se vendrá un nuevo castigo? Colo Colo es citado al Tribunal de Disciplina por partido con la UC
presidente Boric

¡Le llovieron aplausos! La contundente respuesta del presidente Boric frente a pifias en Chillán

¡El historial de los estrategas! Los números de la nueva dupla técnica a cargo de Colo Colo

¿Qué pasó? Bruno Barticciotto renoce llamado de Colo Colo como refuerzo