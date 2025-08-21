“¿La falta de respeto es necesaria?”: MEO y el ácido apelativo contra Kaiser que sacó ronchas en pleno debate

Durante el debate realizado en la Región del Biobío, los aspirantes a la presidencia Johannes Kaiser y Marco Enríquez-Ominami (MEO) protagonizaron un tenso encontrón que no pasó desapercibido.

En el foro empresarial “Impulsa 2025”, organizado por la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío, se dieron cita los mencionados candidatos junto a Franco Parisi, mientras que el resto de los abanderados optó por no participar.

Como parte de su debut en un debate presidencial, Enríquez-Ominami optó por confrontar directamente al representante del Partido Nacional Libertario, calificandolo como “vocero” de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.

MEO se lanzó

“Yo quiero explicarle algo al vocero de Kast, aquí presente, que me parece esencial...”, partió diciendo MEO, antes de ser interrumpido por el aludido. “¿La falta de respeto es necesaria?“, arremetió Kaiser, indignado. “No, al candidato Kaiser, que es vocero de Kast, corrijo”, contestó el también cineasta.

Sin embargo, la caja de Pandora ya estaba abierta y el libertario no lo iba a dejar pasar. “Le voy a decir una cosa: yo tengo mi propio partido, el partido más grande de la oposición. ¡Usted tiene la mala costumbre de ser un falto respeto! Pero aquí, y en todo Chile tengo mucha gente que me respalda, en razón de no ser el señor Kast. Yo a usted no lo confundo con su amigo Maduro”, lanzó.

A pesar de la parada de carros de su contrincante, MEO insistió en seguir tildándolo de “vocero de Kast”, generando una ola de pifias. En ese momento, el moderador del encuentro, el periodista Juan Manuel Astorga, interrumpió para llamarle la atención al candidato independiente.

“Marco, no te puedes enojar con el público si provocas al candidato. El público que apoya al candidato reacciona frente a eso. El candidato te pide que no lo provoques y que respondas la pregunta”, sentenció el rostro de Mega.