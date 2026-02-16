Polémica en el gabinete: Kast desafía las críticas y respalda a Jouannet por sociedades con empresarios investigados

Por: Catalina Martínez

En medio de la controversia generada por la divulgación de las sociedades de Andrés Jouannet, próximo subsecretario de Seguridad Pública, con empresarios imputados y formalizados—entre ellos Emilio Yang y Alberto Hadad—, el electo presidente José Antonio Kast decidió otorgarle un respaldo político directo.

Entre el apoyo y la crítica

Habiendo surgido reparos desde varios sectores, incluida la oposición, el arribo de Jouannet a la subsecretaría mantiene una fuerte defensa. Algo que quedó más que en evidencia cuando, al encuentro con el ministro Luis Cordero, llegó Trinidad Steinert, futura ministra de Seguridad Pública, acompañada del parlamentario y de la eventual subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana.

Por su parte, el próximo ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, se sumó al blindaje hacia Jouannet. "Es una persona que no se involucraría en las cosas indebidas que se han anunciado”, sentenció, de acuerdo con lo informado por T13

“En todo caso, esa es mi opinión y naturalmente son materias que él mismo tendrá que ir aclarando. Sé, además, que ha aportado muchos antecedentes para irlo aclarando y finalmente quien resuelve es su ministra con el Presidente de la República", agregó.

Dentro de ese contexto, se emitieron declaraciones desde el Gobierno en referencia a la polémica. "Si hay dudas de la probidad o los posibles conflictos de interés que pueda tener, les corresponderá a ellos referirse a aquello, no a nosotros", recalcó la ministra vocera, Camila Vallejo. 

El blindaje de Kast 

Dentro de la misma línea de apoyo de su gabinete, y en medio de su recorrido por la Región de Los Lagos visitando alcaldes, José Antonio Kast fue consultado por la controversia y manifestó su férreo respaldo a su futuro subsecretario. 

"Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet. Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación y no deja de llamar la atención que de un día para otro sean de atención mediática y pública antecedentes que eran absolutamente conocidos y que estuvieron a la vista antes de su nombramiento", declaró el líder de ultraderecha. 

A modo de cierre, el futuro mandatario hizo un repaso por la trayectoria de Jouannet. "Ejerció un rol como diputado, delegado provincial, como intendente en gobiernos anteriores y lo hizo de manera destacada", afirmó.

