¿Gabinete paritario? Las cifras que revelan la baja presencia de mujeres en el equipo de Kast

Gabinete

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Sergio Peña, Alianza Lima

Alianza Lima toma tajante postura tras denuncia por abuso contra jugadores: Ya informaron su decisión

Una discusión que terminó en tragedia: La verdad tras el atropello en Providencia
Coquimbo Unido

La baja que remece a Coquimbo Unido: Refuerzo habría dejado el equipo tras conflicto en el camarín
Kast

José Antonio Kast define su "segunda línea": El despliegue de subsecretarios y delegados para marzo
Julia Chuñil

Giro radical en Caso Julia Chuñil: Descubrimiento de fiscalía acciona el despliegue total en los bosques de Máfil
Arsenal, Sunderland

¡Los punteros de la Premier! Arsenal se perfila para el título tras triunfo frente al Sunderland
Barcelona, Lamine Yamal

¡Liderando la liga española! Barcelona se anota nuevo triunfo e hizo importante anuncio
Alexis Sánchez

El revés que podría enfrentar Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tras suspensión del partido del Sevilla
La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

¡Se complica todo! Problemas de última hora en la salida de Zavala de Colo Colo

Tras el esperado anuncio en el Hotel Radisson Blu, donde el Presidente electo, José Antonio Kast, reveló los nombres de sus 56 colaboradores en subsecretarías y delegaciones, una cifra ha comenzado a generar debate en los círculos políticos: la representación femenina en la "segunda línea" del Palacio de La Moneda.

El análisis de los nombramientos revela un gabinete con un marcado énfasis en la experiencia técnica y académica, pero que se distancia de la paridad absoluta. De los 55 cargos con nombre confirmado (a la espera de la Subsecretaría de Defensa), la presencia masculina predomina con un 74,5% del total, frente a un 25,5% de participación femenina.

Subsecretarías: El predominio de la gestión técnica masculina

En el corazón operativo de los ministerios, donde se definen las políticas públicas y el presupuesto, la brecha es más pronunciada. De las 40 carteras disponibles, solo 8 serán lideradas por mujeres.

Pese a la diferencia numérica, las autoridades designadas ocuparán espacios críticos para la agenda del nuevo gobierno:

  • Salud y Seguridad: Paula Daza regresa a Salud Pública y Carolina Lavín asume en Seguridad Pública.
  • Educación y Mujer: Fernanda Valdés liderará Educación Superior, mientras que Carolina Cuevas vuelve a Mujer y Equidad de Género.
  • Tecnología: Romina Garrido en Telecomunicaciones y María Cristina Tupper en Parvularia completan el cuadro.

Delegaciones Regionales: El terreno donde avanza la paridad

En el despliegue territorial, el equilibrio de género muestra una mejor salud. En las 16 regiones del país, la administración Kast apostó por 6 mujeres frente a 10 hombres, alcanzando un 37,5% de representación femenina.

Este grupo está integrado por figuras con amplia trayectoria local, como la exparlamentaria Sofía Cid en Atacama y la médico Adriana Tapia en Tarapacá, quienes tendrán la misión de representar al Ejecutivo en zonas con alta complejidad social y fronteriza.

NOTAS DESTACADAS

Sergio Peña, Alianza Lima

Alianza Lima toma tajante postura tras denuncia por abuso contra jugadores: Ya informaron su decisión

Una discusión que terminó en tragedia: La verdad tras el atropello en Providencia
Coquimbo Unido

La baja que remece a Coquimbo Unido: Refuerzo habría dejado el equipo tras conflicto en el camarín
Kast

José Antonio Kast define su "segunda línea": El despliegue de subsecretarios y delegados para marzo
Julia Chuñil

Giro radical en Caso Julia Chuñil: Descubrimiento de fiscalía acciona el despliegue total en los bosques de Máfil
Arsenal, Sunderland

¡Los punteros de la Premier! Arsenal se perfila para el título tras triunfo frente al Sunderland
Barcelona, Lamine Yamal

¡Liderando la liga española! Barcelona se anota nuevo triunfo e hizo importante anuncio
Alexis Sánchez

El revés que podría enfrentar Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tras suspensión del partido del Sevilla
La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

¡Se complica todo! Problemas de última hora en la salida de Zavala de Colo Colo
La justicia avanza: Acusado por homicidios de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda será extraditado a Chile

La justicia avanza: Acusado por homicidios de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda será extraditado a Chile

¡Ya tiene interesados! Los clubes que siguen a Cristiano Ronaldo por posible salida de Arabia

¿No había nadie más? Indignación por rival de Colo Colo Femenino en la Noche Alba
Así recordó Magdalena Piñera a su padre Sebastián tras dos años de su partida

VIDEO | “Cómo dejar de pensar en ti”: Así recordó Magdalena Piñera a su padre Sebastián tras dos años de su partida

¡Le tienen mucha fe! DT del Elche llena de elogios a Lucas Cepeda
¡Revuelo en el gallinero político! PS le hace ojitos a Jeannette Jara y deja abierta la puerta para sumarla a sus filas

¡Revuelo en el gallinero político! PS le hace ojitos a Jeannette Jara y deja abierta la puerta para sumarla a sus filas

¡Una muy mala noticia! Dan a conocer la gravedad de la lesión de Esteban Pavez
Fernando Ortiz en Colo Colo.

¡Le falta un hombre más! Fernando Ortiz señala el puesto que necesita cubrir en Colo Colo
Persona clave revisó videos antes que la PDI: Familia de María Elcira reacciona a insólito vuelco en el caso

Persona clave revisó videos antes que la PDI: Familia de María Elcira reacciona a insólito vuelco en el caso
¡A dos años de su muerte! La emotiva conmemoración de amigos y cercanos de Sebastián Piñera en Lago Ranco

FOTOS | ¡A dos años de su muerte! La emotiva conmemoración de amigos y cercanos de Sebastián Piñera en Lago Ranco