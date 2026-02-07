¿Gabinete paritario? Las cifras que revelan la baja presencia de mujeres en el equipo de Kast

Tras el esperado anuncio en el Hotel Radisson Blu, donde el Presidente electo, José Antonio Kast, reveló los nombres de sus 56 colaboradores en subsecretarías y delegaciones, una cifra ha comenzado a generar debate en los círculos políticos: la representación femenina en la "segunda línea" del Palacio de La Moneda.

El análisis de los nombramientos revela un gabinete con un marcado énfasis en la experiencia técnica y académica, pero que se distancia de la paridad absoluta. De los 55 cargos con nombre confirmado (a la espera de la Subsecretaría de Defensa), la presencia masculina predomina con un 74,5% del total, frente a un 25,5% de participación femenina.

Subsecretarías: El predominio de la gestión técnica masculina

En el corazón operativo de los ministerios, donde se definen las políticas públicas y el presupuesto, la brecha es más pronunciada. De las 40 carteras disponibles, solo 8 serán lideradas por mujeres.

Pese a la diferencia numérica, las autoridades designadas ocuparán espacios críticos para la agenda del nuevo gobierno:

Salud y Seguridad: Paula Daza regresa a Salud Pública y Carolina Lavín asume en Seguridad Pública.

Paula Daza regresa a Salud Pública y Carolina Lavín asume en Seguridad Pública. Educación y Mujer: Fernanda Valdés liderará Educación Superior, mientras que Carolina Cuevas vuelve a Mujer y Equidad de Género.

Fernanda Valdés liderará Educación Superior, mientras que Carolina Cuevas vuelve a Mujer y Equidad de Género. Tecnología: Romina Garrido en Telecomunicaciones y María Cristina Tupper en Parvularia completan el cuadro.

Delegaciones Regionales: El terreno donde avanza la paridad

En el despliegue territorial, el equilibrio de género muestra una mejor salud. En las 16 regiones del país, la administración Kast apostó por 6 mujeres frente a 10 hombres, alcanzando un 37,5% de representación femenina.

Este grupo está integrado por figuras con amplia trayectoria local, como la exparlamentaria Sofía Cid en Atacama y la médico Adriana Tapia en Tarapacá, quienes tendrán la misión de representar al Ejecutivo en zonas con alta complejidad social y fronteriza.