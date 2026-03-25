“Buscamos todas las maneras de paliar”: Kast defiende “bencinazo” y descarta endeudarse para subsidiar combustibles

En medio de una visita a la Región de Los Lagos para inspeccionar los avances del Puente Chacao, el presidente José Antonio Kast abordó la polémica e inminente alza en los combustibles.

Según recogió BiobioChile, mientras realizaba un recorrido por las obras, el jefe de Estado sostuvo: “El tema del alza de los combustibles, como lo señalé hoy por la mañana y lo manifestó también ayer el Ministro de Hacienda, es un tema mundial que nos afecta en un momento donde tenemos una crisis fiscal evidente en Chile“.

En esa misma línea, explicó que “teníamos que ser muy responsables en lo que íbamos a hacer porque no podíamos pedir un préstamo para financiar un subsidio que finalmente todos sabemos que iba a tener que pagarse e iba a generar unas condiciones económicas difíciles, aún más difíciles para nuestra nación”.

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“Como tenemos claro que es una medida dura, es una medida compleja, buscamos todas las maneras de paliar ese efecto para las familias más vulnerables y para la clase media“, aseguró Kast, de acuerdo con el citado medio.

¿Qué dijo sobre el “bencinazo”?

Luego, planteó: “¿Y dónde queremos poner nuestro esfuerzo? En el tema del transporte, del transporte público mayor y del transporte público menor, taxis y colectivos (…) hemos señalado que necesitamos la colaboración del Congreso para generar un bono, un subsidio especial provisional de seis meses o mientras dure la contingencia, para ir en colaboración a cada uno de los conductores, a cada uno de los taxistas y colectiveros“.

Por otro lado, señaló que, “respecto del transporte mayor, lo que hemos fijado es el tema de la tarifa para la región Metropolitana, pero que ello también lleva aparejado lo que se conocía como el fondo espejo, pero enfocado a la mantención de la tarifa a nivel regional“.

“Eso es un tema que está todavía en estudio, revisión, tenemos que ver cómo se va a aplicar en la práctica, pero lo que queremos es que vaya al transporte de pasajeros”, aseguró Kast, enfatizando que “el cómo concretarlo lo vamos a ir revisando, estudiando con la seriedad que corresponde el tema en los próximos días”.

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