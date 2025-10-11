“Acá se despejan todo tipo de dudas”: Así reaccionó Karla Rubilar a último informe sobre muerte de Piñera

Karla Rubilar reaccionó a informe sobre muerte de Sebastián Piñera

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Ladrón devolvió un teléfono en Villa Alemana

¿Se puso la mano en el corazón? El insólito momento en que ladrón devolvió un celular robado en Villa Alemana
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Lo sufre Ortiz!: Confirman la primera baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido
Madre de niño perdido en Estación Central revela pista clave

¡Madre reveló importante pista! Continúa la búsqueda de niño de 10 años desaparecido en Estación Central
Funcionaria de Cesfam fue brutalmente agredida

¡Con todo y bebé en brazos! Informan indignante agresión a funcionaria de Cesfam
José Antonio Kast responde a preocupación de Evelyn Matthei

“Lo he dicho en todos los tonos”: Kast reacciona a preocupación de Matthei sobre su posible elección
Joven recibirá millonaria indemnización de un Motel en Quinteros

Motel de Quintero perdió demanda: Joven sufrió brutal ataque de perros y ahora recibirá millonaria indemnización
Gustavo Álvarez U de Chile

¡Atención azules! Gustavo Álvarez pone en duda su continuidad en Universidad de Chile
Jeannette Jara se enfrentó con todo a Tomás Mosciatti

“Realmente se lo devoró”: La aplaudida parada de carros de Jeannette Jara a Tomás Mosciatti
Aníbal Mosa responde tras suspensión de amistoso en Colo Colo

¡Más problemas! Aníbal Mosa tiene nuevos problemas en la interna de Colo Colo
Johannes Kaiser y su polémica medida sobre niños migrantes

“Tienen que irse con sus papas”: Kaiser desata polémica con drástica medida sobre niños migrantes

Este viernes, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) entregó su informe final respecto al accidente de helicóptero que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera, ocurrido cuando la aeronave cayó en las aguas del Lago Ranco.

El documento también desestimó varias hipótesis que habían surgido tras el accidente, incluyendo la versión que sugería que el mandatario habría volado bajo la influencia del alcohol.

De acuerdo con el informe, el accidente se produjo por la "pérdida de referencias visuales desde el interior de la cabina, lo que llevó a que se iniciara un descenso inadvertido del helicóptero, impactando contra el agua del Lago Ranco y luego se provocara su hundimiento".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Además, el documento recoge las conclusiones del Servicio Médico Legal, que estableció que Sebastián Piñera perdió la vida por asfixia por inmersión tras la caída del helicóptero.

Asimismo, los exámenes toxicológicos dejaron fuera la posibilidad de que hubiera drogas presentes, y la alcoholemia realizada durante la pericia indicó 0,00 grados por litro de alcohol en la sangre del expresidente.

La reacción de Karla Rubilar

Apenas se dio a conocer el documento, Karla Rubilar —quien fuera ministra vocera y una de las figuras más cercanas a Piñera durante su mandato— reaccionó de inmediato.

"La licencia de piloto estaba al día, el mantenimiento de la nave cumplía, acá se despeja cualquier tipo de dudas. Este hecho nos duele hasta el día de hoy, a quienes lo conocimos y lo quisimos”, partió expresando en La FM Radio.

Esto permite cerrar este episodio con un poco de mayor tranquilidad, para Cecilia Morel y sus hijos. Acá se despejan todo tipo de dudas que pudiesen existir sobre quien, según las encuestas, es el mejor presidente de Chile en los últimos 35 años", concluyó la doctora.

NOTAS DESTACADAS

Ladrón devolvió un teléfono en Villa Alemana

¿Se puso la mano en el corazón? El insólito momento en que ladrón devolvió un celular robado en Villa Alemana
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Lo sufre Ortiz!: Confirman la primera baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo Unido
Madre de niño perdido en Estación Central revela pista clave

¡Madre reveló importante pista! Continúa la búsqueda de niño de 10 años desaparecido en Estación Central
Funcionaria de Cesfam fue brutalmente agredida

¡Con todo y bebé en brazos! Informan indignante agresión a funcionaria de Cesfam
José Antonio Kast responde a preocupación de Evelyn Matthei

“Lo he dicho en todos los tonos”: Kast reacciona a preocupación de Matthei sobre su posible elección
Joven recibirá millonaria indemnización de un Motel en Quinteros

Motel de Quintero perdió demanda: Joven sufrió brutal ataque de perros y ahora recibirá millonaria indemnización
Gustavo Álvarez U de Chile

¡Atención azules! Gustavo Álvarez pone en duda su continuidad en Universidad de Chile
Jeannette Jara se enfrentó con todo a Tomás Mosciatti

“Realmente se lo devoró”: La aplaudida parada de carros de Jeannette Jara a Tomás Mosciatti
Aníbal Mosa responde tras suspensión de amistoso en Colo Colo

¡Más problemas! Aníbal Mosa tiene nuevos problemas en la interna de Colo Colo
Johannes Kaiser y su polémica medida sobre niños migrantes

“Tienen que irse con sus papas”: Kaiser desata polémica con drástica medida sobre niños migrantes
Vecino cuenta como reaccionó Nabila Rifo a liberación de agresor

“Ella incluso está feliz”: Vecino revela inesperada postura de Nabila Rifo tras liberación de su agresor
Mañana arrancan los cuartos de final del Mundial sub-20.

¡Choques electrizantes! Los cruces de los cuartos de final del Mundial sub-20
Universidad Católica venció a Ñublense en partido pendiente.

¡Mete presión arriba! Universidad Católica escala con triunfo ante Ñublense
Mañana se jugarán las semifinales del Master 1000 de Shangai.

¿Quiénes llegarán a la gran final? Los cruces de semifinales en el Master 1000 de Shangai
Revelan por qué se produjo el accidente de Sebastián Piñera

IMPACTO ¿Cuál fue la causa tras el accidente del expresidente Sebastián Piñera?
Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

Están atentos a La Roja: en Betis se refieren a la posibilidad de perder a Manuel Pallegrini
Pablo Milad postula a su sucesor en la ANFP.

¿Habrá que escucharlo? Pablo Milad postula a su reemplazante como presidente de la ANFP
Fabián Hormazábal renueva con la U.

Atención azules: la importante cláusula tras la renovación de Fabián Hormazábal en la U
Marcelo Barticciotto estalla en furia.

VIDEO: Marcelo Barticciotto estalla en furia por no nominación de su hijo a La Roja
La formación de La Roja para jugar con Perú.

Solo con una duda: Sebastián Miranda define la formación de La Roja para jugar con Perú