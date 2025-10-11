“Acá se despejan todo tipo de dudas”: Así reaccionó Karla Rubilar a último informe sobre muerte de Piñera

Este viernes, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) entregó su informe final respecto al accidente de helicóptero que terminó con la vida del expresidente Sebastián Piñera, ocurrido cuando la aeronave cayó en las aguas del Lago Ranco.

El documento también desestimó varias hipótesis que habían surgido tras el accidente, incluyendo la versión que sugería que el mandatario habría volado bajo la influencia del alcohol.

De acuerdo con el informe, el accidente se produjo por la "pérdida de referencias visuales desde el interior de la cabina, lo que llevó a que se iniciara un descenso inadvertido del helicóptero, impactando contra el agua del Lago Ranco y luego se provocara su hundimiento".

Además, el documento recoge las conclusiones del Servicio Médico Legal, que estableció que Sebastián Piñera perdió la vida por asfixia por inmersión tras la caída del helicóptero.

Asimismo, los exámenes toxicológicos dejaron fuera la posibilidad de que hubiera drogas presentes, y la alcoholemia realizada durante la pericia indicó 0,00 grados por litro de alcohol en la sangre del expresidente.

La reacción de Karla Rubilar

Apenas se dio a conocer el documento, Karla Rubilar —quien fuera ministra vocera y una de las figuras más cercanas a Piñera durante su mandato— reaccionó de inmediato.

"La licencia de piloto estaba al día, el mantenimiento de la nave cumplía, acá se despeja cualquier tipo de dudas. Este hecho nos duele hasta el día de hoy, a quienes lo conocimos y lo quisimos”, partió expresando en La FM Radio.

“Esto permite cerrar este episodio con un poco de mayor tranquilidad, para Cecilia Morel y sus hijos. Acá se despejan todo tipo de dudas que pudiesen existir sobre quien, según las encuestas, es el mejor presidente de Chile en los últimos 35 años", concluyó la doctora.