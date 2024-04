¡La frenó en seco! Alison Mandel apunta contra Karla Rubilar por defender a Pablo Herrera

La comediante Alison Mandel frenó en seco a Karla Rubilar en el programa Todo va a Estar Bien, ya que la exministra de Desarrollo Social y Familia defendió y apoyó los dichos de Pablo Herrera sobre los migrantes y sus costumbres. Recordemos que Herrera pidió "correrles bala" a los extranjeros que han traído su "cultura de mierda".

“Nos llamó mucho la atención que hubiese entrado en ese tema. Él mismo reconoció que hubo una frase que lo enredó, digamos, pero de otra forma ha tratado de transmitir el sentimiento que tienen algunas personas, pero bien marcado hacia la delincuencia. Yo creo que nunca quiso hacer una distinción del migrante como migrante“, partió diciendo Rubilar quien junto con su prometido Christian Pino son amigos del cantante.

La molestia de Alison Mandel

Ante las palabras de la exministra, Mandel decidió interrumpir. “Yo creo que sí quiso. Perdón. Yo soy completamente opuestamente aquí, pero lo que dijo y redactó fue horrible. Lo que dijo fue súper violento”. “Quizás no lo dijo con las mejores palabras”, agregó Pino, quien también estaba en el panel.

Sin embargo, Mandel mencionó que hubiese sido mejor que Herrera no dijera nada. “Fue violento, fue con un aire de superioridad, se burló también de las costumbres, ‘con sus comidas de mierda’. Eso a mí me pareció muy violento (…), fue pedante. No sé si se desdijo o quiso decir algo y después dijo otra cosa, porque yo encontré que fue claro en su declaración“, explicó.

Bajo esta misma linea De la Iglesia, el conductor del espacio añadió que tuvo al artista de invitado y él reafirmó sus palabras. “Dijo ‘lo sostengo'”, contó. “Yo creo de verdad que él quiso siempre hacer la distinción de delincuente/migrante. Yo no he visto un Pablo Herrera xenófobo, eso no lo veo. De verdad, en el Pablo que nosotros conocemos, yo no he visto un Pablo xenófobo”” declaró Rubilar.

“He visto un Pablo que está chato, como mucha gente, de la delincuencia que se ha asociado, lamentablemente, a ciertas migraciones, no a la migración en general. Yo creo que hoy día no es popular decirlo, pero creo que la migración ordenada, segura y regular, hace crecer los países“ cerró la política que trabajó con Sebastián Piñera.

Hace algunos minutos Herrera respondió a los dichos de la humorista que triunfó en Viña del Mar. "Todos sabemos que Alison Mandel llegó donde está haciendo favores especiales en los canales de televisión. Es un secreto a voces. Siempre ha sido tontita y fome", escribió en "X".