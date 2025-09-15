“Kaiser el troglodita”: Profe Artés acusó “sometimiento al imperialismo” tras debate presidencial

Eduardo “Profe” Artés, aspirante a la presidencia, criticó la forma en que los medios abordaron lo ocurrido tras el debate. Señaló que, en lugar de centrarse en el contenido político, se dedicaron únicamente a destacar aspectos superficiales.

El educador, oriundo de San Vicente de Tagua Tagua, en la Sexta Región, centró sus críticas en un muy particular episodio: La elección de corbata de Johannes Kaiser con la que asistió al reciente espacio de conversación.

Y es que la curiosa prenda, que se ganó más de un comentario, contenía los nombres de los firmantes del acta de la independencia de Estados Unidos. Frente a eso y el revuelo mediático que levantó, Artés no se quedó callado.

A través de sus redes sociales, el candidato de izquierda compartió su potente reflexión sin filtros. “Finalizado el ‘debate’, los medios hegemónicos repararon en un hecho ‘simpático’, Kaiser el troglodita, portaba una corbata con los nombres de los fundadores de EEUU”, descargó el abanderado.

“Asqueroso, repugnante signo de sometimiento al imperialismo yanqui. ¡Vamos por un Chile libre y soberano!“, lanzó al final el Profe Artés quien, trás su participación en el debate, se convirtió en todo un fenómeno viral de las redes sociales.