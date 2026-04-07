¡Ya está en negociaciones! El joven delantero que podría abandonar Colo Colo

Este fin de semana regresó el Campeonato Nacional a nuestras canchas, donde Colo Colo debió medirse en condición de visitante ante Deportes Concepción, a quienes habían vencido de buena manera por 3-1 en la Copa de La Liga.

Pero en el duelo del pasado domingo, la cosa estuvo mucha más equiparada y con buenas oportunidad en ambas porterías, pero gracias a la solitaria anotación de Álvaro Madrid al minuto 68', los albos consiguieron quedarse con una importante victoria por la cuenta mínima.

Con este gran resultado, Colo Colo continúa como el líder exclusivo del Campeonato Nacional, donde le saca un punto de ventaja a su más cercano perseguidor, el sorprendente Deportes Limache, quienes además superan al cacique en diferencia de goles.

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Tras la buena victoria de Colo Colo por la cuenta mínima ante Deportes Concepción, los albos ahora tendrán un "receso" en el Campeonato Nacional, ya que este fin de semana debían enfrentarse a Coquimbo Unido, pero el encuentro fue movido debido a la participación del cuadro pirata en la Copa Libertadores.

Una dolorosa posible salida

Por otro lado, los albos también están trabajando en las negociaciones con uno de los importantes jugadores de su cantera, quien termina contrato a fines de este año. Este es el caso de Leandro Hernández, quien se ha ganado un importante puesto en el equipo y que según la información de la prensa, la directiva ya estaría trabajando una posible continuidad en el equipo.

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