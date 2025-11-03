¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

Por: Catalina Martínez

El Juzgado de Garantía de Concepción decidió modificar y suavizar las medidas cautelares impuestas a Camila Polizzi, quien está imputada en la arista Fundación en Ti del denominado Caso Convenios.

En esta causa se le investiga por los presuntos delitos de estafa, lavado de activos y usurpación de identidad, debido al uso de $250 millones transferidos por el GORE del Biobío a la fundación que administraba junto a sus socios, entre ellos su expareja.

Ahora, en la audiencia de revisión, el magistrado Carlos Aguayo resolvió reemplazar el arresto domiciliario total por un régimen de reclusión nocturna y firma cada quince días.

¿Por qué modificaron las cautelares de Camila Polizzi?

De acuerdo con lo informado por Radio Biobío, la defensa de Polizzi solicitó la modificación de las medidas cautelares, argumentando que su representada recibió una propuesta laboral de la plataforma Arsmate, vinculada a trabajos publicitarios.

Camila necesita trabajar, necesita generar ingresos y tiene una oferta de trabajo que se debería plasmar en los próximos días”, explicó el abogado Francisco García. Asimismo, destacó que su representada ha acatado en su totalidad las medidas impuestas durante el desarrollo del proceso judicial.

El magistrado compartió el argumento de la defensa al estimar que el arresto domiciliario total resultaba una medida “desproporcionada”, teniendo en cuenta el período que la imputada ha pasado sujeta a dicha restricción.

Tras la resolución, Camila Polizzi expresó sentirse “un poco más tranquila” y valoró que la medida le permitirá desplazarse durante el día, además de viajar a Santiago para cumplir con compromisos laborales y trámites judiciales. “He cumplido irrestrictamente durante estos dos años, por tanto, no se necesita una medida tan gravosa”, sentenció tras la audiencia.

