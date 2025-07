¡Teme un arresto! Ex carabinera en Arsmate revela que fue denunciada ante Fiscalía Militar

Daniela Díaz, exfuncionaria de Carabineros y actual creadora de contenido para adultos en la plataforma Arsmate, enfrenta una grave situación legal tras ser denunciada ante la Fiscalía Militar por negarse a devolver materiales fiscales.

La complicada situación de Dani Police tiene su origen en los años en que formó parte de Carabineros de Chile. Durante los 14 años que prestó servicio en la institución, recibió distintos implementos como bastones retráctiles, calzado y vestimenta oficial. Según su relato, varios de estos artículos se extraviaron o desgastaron.

No obstante, la institución tomó medidas severas ante la no devolución de los artículos, y actualmente existe una orden de arresto contra Daniela. “Ellos quieren que comparezca ante el tribunal y diga por qué no reintegré esas cosas”, dijo.

La modelo afirmó que, pese a las especulaciones, jamás empleó equipamiento institucional en la creación de sus contenidos. “Me interesa aclarar que nunca he hecho contenido con el uniforme, por ende no es tema quedarme con ropa para mis producciones”, afirmó.

Eso sí, Dani manifestó su intención de comparecer ante la justicia militar, aunque admitió sentir temor por lo que pueda suceder durante el proceso. “Me presentaré y no sé qué pasará conmigo”, contó resignada, a poco de comparecer en el tribunal castrense.

Mientras la Fiscalía evalúa los próximos pasos en su caso, desde Arsmate resaltaron que Daniela continúa generando gran impacto con el contenido que publica. De hecho, Daniela ya está trabajando en una nueva entrega de la serie “El robo millonario”, un cortometraje en el que participa junto a otras ex funcionarias de Carabineros que, al igual que ella, se han volcado a la producción de contenido para adultos.