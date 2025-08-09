"¿Cuál es el criterio?": Julio Barroso sorprende con picante dardo a Marcelo Díaz, la U y los árbitros

Julio Barroso y Marcelo Díaz

Sin duda alguna, el arbitraje ha tomado más protagonismo del que varios quisieran dentro del fútbol chileno esta temporada, y mientras las críticas a los jueces son cada vez más recurrentes y ácidas, Julio Barroso condimentó aún más la polémica con un sorpresivo dardo a Marcelo Díaz y Universidad de Chile.

Como bien es sabido, el Campeonato Nacional 2024 tuvo un cierre simplemente de infarto y todo se definió en la última fecha, donde Colo Colo igualó ante Deportes Copiapó y la U hizo lo propio en un ingrato duelo con Everton en el Estadio Nacional, resultados que le permitieron al Cacique quedarse con el título.

Sin embargo, lejos de aceptar este desenlace, en el Romántico Viajero no perdonaron aquel gol anulado a Leandro Fernández que hubiera forzado una final entre albos y azules, al punto de que el mismísimo capitán del equipo, 'Chelo' Díaz, acusó sin asco un robo a los universitarios y que el torneo estaba arreglado.

En diálogo con TNT Sports, Julio Barroso abordó los dichos del volante, cuestionando que este no sufriera ningún castigo mientras que el zaguero recibió 8 partidos cuando dijo prácticamente lo mismo mientras jugaba en Colo Colo: "Si alguien dice que le robaron un campeonato y no lo sancionan, ¿cuál es el criterio?".

Pero eso no fue todo, pues el exdefensor albo se mostró en desacuerdo con aquella drástica sanción que la Comisión de Árbitros y los organizadores del Campeonato le propinaron, pues a su juicio, solo fue porque estaba en el Cacique: "A mí me marcaron, pero no por lo que dije, sino por quién lo dijo y cuándo lo dijo".

