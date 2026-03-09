¡El cacique es su obsesión! Jugador rechaza cinco ofertas para ganarse un puesto en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile
¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado
¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

VIDEO | ¡DESCONTROLADO! El fuerte enojo de Montes con Palavecinos por un tiro libre
Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

¡Pese a volver del retiro! Famoso futbolista queda fuera del repechaje mundialista

¡Sigue dando dinero! La millonaria cláusula que debe pagar el Pisa FC por Felipe Loyola

Este fin de semana, Colo Colo quería dar vuelta la página tras la derrota por la cuenta mínima en el Superclásico número 199 ante Universidad de Chile, donde ahora enfrentaría a Audax Italiano en condición de visitante por el Campeonato Nacional.

El cacique golpeó de inmediato y al minuto 5', Maximiliano Romero abrió la cuenta, rompiendo la falta de gol de los albos en los primeros tiempos. Si bien hubo ocaciones en ambas porterías, esto le bastó a la visita para quedarse con la victoria por la cuenta mínima.

Gracias a esta importante victoria, Colo Colo se ubica como el líder absoluto del Campeonato Nacional, pero es seguido muy de cerca por Deportes Limache y Ñublense a un punto, Universidad Católica a dos y diversos equipos a sólo tres unidades.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Este fin de semana Colo Colo volvió al triunfo al vencer por la cuenta mínima al Audax Italiano en condición de visitante, donde gracias a distintos otros resultados, actualmente se ubican en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Si no es en los albos no juega

Por otro lado, un jugador que llamó la atención por su fuerte determinación fue el caso de Bastián Silva futbolista de 22 años perteneciente al cacique pero que no ha sido considerado por Fernando Ortiz. Durante al último mercado de fichajes tuvo ofertas de cinco equipos distintos, pero él decidió quedarse en Macúl para ganarse un puesto en el equipo y no le importa no jugar este semestre para cumplir su objetivo.

También te puede interesar: ¡Pese a volver del retiro! Famoso futbolista queda fuera del repechaje mundialista

NOTAS DESTACADAS

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile

Tras tensión por “cable chino”: EE.UU. confirma delegación para el cambio de mando y apunta a un “nuevo comienzo” con Chile
¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla

¡Rompió el silencio! Exfiscal Manuel Guerra se declara inocente tras reconocer chats con Hermosilla
Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde

Pista clave remeció la investigación por Triple Homicidio de La Reina: Destapan chats que complicarían a Jorge Ugalde
Figura de Colo Colo es baja ante O'Higgins y podría perderse el Superclásico contra la U

¡Preocupación en los albos! Jugador de Colo Colo es duda para enfrentar a Huachipato
Octavio Rivero preocupa por su lesión en U de Chile.

¡Refuerzo para el olvido! El tiempo que estaría fuera Octavio Rivero en caso de ser operado
¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

¿Dieron marcha atrás? Proyecto de conmutación de penas pierde respaldo en la derecha y queda en duda su avance

VIDEO | ¡DESCONTROLADO! El fuerte enojo de Montes con Palavecinos por un tiro libre
Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

Terror en Quinta Normal: Encuentran cuerpo maniatado frente a la casa de alcaldesa Delfino

¡Pese a volver del retiro! Famoso futbolista queda fuera del repechaje mundialista

¡Sigue dando dinero! La millonaria cláusula que debe pagar el Pisa FC por Felipe Loyola
Ni $500 ni $1.000 millones: La millonaria cifra récord que ganó el presidente de Falabella en 2025

Ni $500 ni $1.000 millones: La millonaria cifra récord que ganó el presidente de Falabella en 2025
Esteban González asoma como reemplazo de "Paqui".

Lanzaron la bomba: destapan el candidato que barajan en U de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini
Gremio e Inter casi se van a las manos.

VIDEO | Jugador de Gremio utiliza fea técnica para mojar a sus rivales del Inter: casi inicia una pelea campal
Iván Román dijo presente en la batalla campal.

VIDEO | Iván Román también dijo presente en la batalla campal de Cruzeiro y Atlético Mineiro: terminó tackleado
Michael Clark y su reemplazante en U de Chile.

"Palo blanco...": Hacen añicos al posible reemplazante de Michael Clark en la presidencia de U de Chile
Cristián Zavala y su desahogo en Coquimbo Unido.

¿Con dardito a Colo Colo? Cristián Zavala deja emotivo desahogo tras destacar en Coquimbo Unido: "Cerca de quien no falla..."
Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal.

VIDEO | Revivió el fútbol de antaño: Cruzeiro y Atlético Mineiro protagonizan batalla campal que deja a 23 expulsados
Aníbal Mosa rompe el silencio sobre accidentado proyecto del nuevo Estadio Monumental

¿Sigue en pie?: Aníbal Mosa rompe el silencio sobre el accidentado nuevo Estadio Monumental
Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa

Alexis Sánchez desata el debate en España tras pobre empate del Sevilla: Así lo evaluó la prensa
Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA

"Es injustificado": Iván Román sufre vergonzosa medida del Atlético Mineiro por ultimátum de la FIFA