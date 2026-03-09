¡El cacique es su obsesión! Jugador rechaza cinco ofertas para ganarse un puesto en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo quería dar vuelta la página tras la derrota por la cuenta mínima en el Superclásico número 199 ante Universidad de Chile, donde ahora enfrentaría a Audax Italiano en condición de visitante por el Campeonato Nacional.

El cacique golpeó de inmediato y al minuto 5', Maximiliano Romero abrió la cuenta, rompiendo la falta de gol de los albos en los primeros tiempos. Si bien hubo ocaciones en ambas porterías, esto le bastó a la visita para quedarse con la victoria por la cuenta mínima.

Gracias a esta importante victoria, Colo Colo se ubica como el líder absoluto del Campeonato Nacional, pero es seguido muy de cerca por Deportes Limache y Ñublense a un punto, Universidad Católica a dos y diversos equipos a sólo tres unidades.

Este fin de semana Colo Colo volvió al triunfo al vencer por la cuenta mínima al Audax Italiano en condición de visitante, donde gracias a distintos otros resultados, actualmente se ubican en la cima de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional.

Si no es en los albos no juega

Por otro lado, un jugador que llamó la atención por su fuerte determinación fue el caso de Bastián Silva futbolista de 22 años perteneciente al cacique pero que no ha sido considerado por Fernando Ortiz. Durante al último mercado de fichajes tuvo ofertas de cinco equipos distintos, pero él decidió quedarse en Macúl para ganarse un puesto en el equipo y no le importa no jugar este semestre para cumplir su objetivo.

