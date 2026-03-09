¡Pese a volver del retiro! Famoso futbolista queda fuera del repechaje mundialista

Por: Gonzalo Zamora

Ya estamos a menos de 100 días de la realización del Mundial 2026, donde las selecciones participantes ya están cerrando los últimos detalles y también cruzando los dedos para que sus máximas figuras no se lesionen en estos meses.

Pero aún faltan por definirse dos cupos para los países que dirán presentes en la Copa del Mundo que se realizará en el norte de nuestro continente. Estos se resolverán a través del repechaje mundialista que se disputará a fines de este mes.

Pero además de esto, existe una cierta preocupación por la realización del Mundial 2026, teniendo en cuenta la realidad global con los conflictos que están llevando Estados Unidos (país organizador) e Israel en contra de Irán, país que además se supone debería participar de la cita mundialista, pero con todo lo que está ocurriendo, ya puso en duda su presencia.

A fin de mes se disputará el repechaje mundialista para conocer a los últimos clasificados para el Mundial 2026. Es aquí donde uno de los países participantes en esta instancia es Bolivia, quienes podrían clasificar a su primera Copa del Mundo en toda su historia.

Sufre el fútbol

Para esto, uno que quizo estar presente fue el caso de Marcelo Moreno Martins, histórico goleador y jugadores de la selección boliviana, quien pese a estar retirado se volvió a colocar los botines y ficho por un club para estar en forma y recibir el llamado. Pero lamentablemente, en las últimas horas se dio a conocer la nómina de Bolivia para este repechaje mundialista, donde su nombre no fue considerado.

