Jugador de U. de Concepción cuenta las amenazas que recibió de hinchas de Colo Colo

El partido por el descenso que jugaron Universidad de Concepción y Colo Colo sigue dando que hablar a pesar de haber pasado ya cuatro años. Y es que Alejandro Camargo, jugador del Campanil en aquel duelo, reveló las amenazas que recibió su familia por parte de hinchas del Cacique.

En el programa Te Quiero Ver de TNT Sports, el actual volante de Coquimbo Unido confesó todo. Termina el partido, nos va como nos fue, descendemos y me habla mi señora después. Me dice ‘mira Pela, me mandaron un mensaje el día anterior amenazándome'”, comenzó acusando.

Las amenazas de hinchas de Colo Colo a jugador de U. de Concepción

Luego, Camargo continuó con el relato de su esposa y reveló lo más potente. "Me mandaron una foto a Facebook con un arma en la mesa y decía que si nosotros ganábamos, les iban a llenar de agujeros como un colador", agregó.

Quizás te pueda interesar: Balde de agua fría: la verdadera razón por la que Esteban Pavez no fue citado en el Cacique

Alejandro Camargo acusó amenazas de hinchas albos en 2021.

Así las cosas, finalmente el partido terminó con triunfo para los albos gracias al recordado gol de Pablo Solari. Gracias a esto, el Cacique se mantuvo en primera división y las amenazas que recibió la familia de Camargo quedaron solo en eso, afortunadamente.

Ahora todo es felicidad para Alejandro Camargo

Actualmente el exvolante de la U. de Conce defiende los colores de Coquimbo Unido, equipo con el que está a solo un par de partidos de consagrarse como flamante campeón del fútbol chileno.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en deporte.