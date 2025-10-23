De primer nivel: el arquero que busca Colo Colo para que compita con Fernando de Paul

La temporada 2025 ya está llegando a su fin y los equipos miran de reojo el próximo año. En ese sentido, en Colo Colo ya planean la conformación del plantel y tienen definido al arquero de primer nivel que buscarán en el mercado de fichajes.

Según informaron en DSports, la dirigencia del Cacique quiere quedarse con los servicios de Gabriel Arias, actual arquero de Racing que finaliza contrato cuando finalice la temporada. Este es el principal factor que quieren aprovechar los albos, pues no tendrían que negociar con el club para ficharlo.

Colo Colo buscará a Gabriel Arias

El argentino nacionalizado chileno ha perdido terreno poco a poco en el club argentino, incluso siendo relegado al banco de suplentes. Todo esto derivará en su salida del equipo después de finalizar su contrato y el Cacique asoma como posible destino.

El Cacique pone sus ojos en Gabriel Arias.

Todo este escenario confirmaría las intensiones que tiene la dirigencia con Brayan Cortés, arquero que está a préstamo en Peñarol y a quien le buscarán una salida sí o sí a final de año, esperando que el club charrúa compre definitivamente su pase.

Los números de Gabriel Arias en 2025

Entre todas las competencias, Arias ha disputado 31 partidos durante este 2025. En ellos, ha encajado 27 goles y ha mantenido su portería en cero en 14 encuentros. Todos estos números, más su condición de jugador libre, tienen encandilada a la dirigencia alba.

