¡Muy malas noticias! Jugador de Colo Colo estará fuera de las canchas por un largo tiempo

El pasado miércoles, Colo Colo se trasladó hasta el sur de nuestro país, específicamente al estadio Chinquihue para disputar un amistoso ante Puerto Montt. Esto duelo está en el marco de los trabajos del equipo quienes no han parado tras la detención del Campeonato Nacional por la realización del Mundial sub-20 en Chile.

Fernando Ortiz apostó por las jóvenes promesas de los albos, quienes en el primer tiempo le rindieron resultados, ya que Cristián Riquelme abrió la cuenta para el cacique. Pero en el segundo tiempo, un insólito error entre Eduardo Villanueva y Bruno Gutiérrez le permitieron al local empatar el partido al mintuo 67'. Luego en los minutos finales, un tiro desde lejos de José Cardenas con una gran complicación de Villanueva, permitieron que Puerto Montt se quedara con la victoria.

Este sería el segundo partido amistoso que Colo Colo pierde durante el parón del Campeonato Nacional, ya que anteriormente también habían caído por 2-1 ante Unión Española a puertas cerradas, por lo que Fernando Ortiz tendrá que replantear sus sitema de juego y también a los jugadores escogidos para resolver estos problemas.

Esta semana volvió el Campeonato Nacional a las canchas de nuestro país, donde Colo Colo tendrá un durísimo desafío al enfrentar al puntero indiscutible que es Coquimbo Unido. Este duelo será este domingo desde las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde se espera un gran choque.

¿Quién sumará minutos sub21?

Pero para este encuentro, los albos ya tienen una dolorosa baja, este es el caso de Francisco Marchant, quien tras el entrenamiento sufrió un dolor en la rodilla que preocupó al equipo. El diagnóstico finalmente es un esguince grado 2, por lo que estará un mes fuera de las canchas y complica al cacique ya que era el jugador que sumaba los minutos sub-21.