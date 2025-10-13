¡En busca de los finalistas! El Mundial sub-20 llega a las emocionantes semifinales

El Mundial sub-20 llega a las semifinales.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

Pese a clasificar en el segundo lugar del grupo A gracias a la regla del fairplay del torneo, La Roja no pudo hacer nada ante la selección de México, quienes consiguieron una contundente victoria por 4-1 ante el combinado nacional, quienes quedaron eliminados en los octavos de final del Mundial sub-20 organizado en nuestro país.

El día de ayer se terminaron de disputar los cuartos de final del Mundial sub-20 y se definieron los cruces de las semifinales, donde se enfrentarán dos selecciones de Latinaomerica, una de Europa y una de África. Ambos encuentros se disputarán el próximo miércoles para que la gran final sea disputada este próximo domingo.

La primera semifinal se disputará a las 17:00 horas con el encuentro entre Marruecos que dejó en el camino a Estados unidos ante Francia que venció a Noruega. La segundo semifinal se jugará desde las 20:00 horas y se enfrentarán Argentina que se impuso a México ante Colombia, quienes superaron a España.

