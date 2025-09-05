¡Tras el paso a cuartos! ¿Cuándo se disputará la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima?

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Universidad de Chile y Colo Colo en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así a el romántico viajero con un jugador menos, lo que obligó a cambiar los planes iniciales del entrenador.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de Universidad de Chile, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

Tras el fallo favorable de la Conmebol, Universidad de Chile finalmente continuará su participación en la Copa Sudamericana, donde eso sí tendrá que hacerlo con un fuerte castigo para su público y una millonaria multa por parte del ente rector de nuestro fútbol. Pero ahora, los azules ya se programan para lo que será su choque por los cuartos de final de la competición.

En esta instancia, el romántico viajero se enfrentará a Alianza Lima, cuadro peruano que estaba esperando su rival tras toda esta teleseria. El partido de ida de esta llave se disputará este jueves 18 de septiembre en suelo peruano a partir de las 21:30 horas, mientras que la vuelta se jugará en nuestro país en un recinto por confirmar, el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas.