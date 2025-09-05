¡Tras el paso a cuartos! ¿Cuándo se disputará la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima?

Universidad de Chile prepara su llave ante Alianza Lima

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Joven padre de 24 años que le disparó a su hijo

“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años
narcoabuelos

¡Negocio familiar era la tapadera! Así fue la curiosa detención de narcoabuelos en Puente Alto
Lawrence Vigouroux tuvo su ansiado debut con La Roja

¡Emocionante! Las palabras de Lawrence Vigouroux tras su debut en La Roja
Ya tenemos al primer finalista del Us Open

¡Va por la gloria! Ya tenemos al primer finalista del Us Open 2025
La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

¡Último minuto! La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

“¡¡Traigan el microscopio!!”: Hombre que se bajó los pantalones en vivo desató ola de burlas en redes sociales
José Antonio Kast

¡Se ensañó con CHV! El irónico comentario de Kast tras ser apuntado en escándalo por Caso Bots
Lionel Messi llora en su último partido por clasificatorias en suelo argentino

¡El fin de una era! Las lágrimas de Lionel Messi tras su último partido en Argentina por clasificatorias

¿Concuerdas con él? Juan Cristóbal Guarello elige al peor de La Roja ante Brasil
Cachureos

De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha

Este fin de semana, se vivió el Superclásico 198 entre Universidad de Chile y Colo Colo en el estadio monumental, donde ambos equipos venían en dos veredas completamente distintas, ya que los azules están en los primeros puestos de la tabla de posiciones, mientras que los albos están batallando para entrar a los puestos de copas internacionales.

El inicio del partido fue bastante trabado en mediocampo, donde no hubo muchas oportunidades para ambos equipos, pero todo cambió en el minuto 31', cuando Franco Calderón recibió una roja directa tras una dura entrada, dejando así a el romántico viajero con un jugador menos, lo que obligó a cambiar los planes iniciales del entrenador.

Ya en la segunda mitad y con un jugador de más en cancha, Colo Colo se fue con todo en dirección al arco de Universidad de Chile, donde tras algunos disparos que impactaron contra los postes de Cristopher Toselli, Vicente Pizarro abrió el marcador para los locales al minuto 81', resultado que además les daría la victoria tras varios encuentros sin sumar de a tres puntos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras el fallo favorable de la Conmebol, Universidad de Chile finalmente continuará su participación en la Copa Sudamericana, donde eso sí tendrá que hacerlo con un fuerte castigo para su público y una millonaria multa por parte del ente rector de nuestro fútbol. Pero ahora, los azules ya se programan para lo que será su choque por los cuartos de final de la competición.

En esta instancia, el romántico viajero se enfrentará a Alianza Lima, cuadro peruano que estaba esperando su rival tras toda esta teleseria. El partido de ida de esta llave se disputará este jueves 18 de septiembre en suelo peruano a partir de las 21:30 horas, mientras que la vuelta se jugará en nuestro país en un recinto por confirmar, el próximo jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas.

NOTAS DESTACADAS

Joven padre de 24 años que le disparó a su hijo

“Ya estaba cansado”: Revelan supuestos motivos de padre acusado de dispararle a su hijo de 2 años
narcoabuelos

¡Negocio familiar era la tapadera! Así fue la curiosa detención de narcoabuelos en Puente Alto
Lawrence Vigouroux tuvo su ansiado debut con La Roja

¡Emocionante! Las palabras de Lawrence Vigouroux tras su debut en La Roja
Ya tenemos al primer finalista del Us Open

¡Va por la gloria! Ya tenemos al primer finalista del Us Open 2025
La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

¡Último minuto! La Roja sufre una nueva baja en la previa ante Uruguay

“¡¡Traigan el microscopio!!”: Hombre que se bajó los pantalones en vivo desató ola de burlas en redes sociales
José Antonio Kast

¡Se ensañó con CHV! El irónico comentario de Kast tras ser apuntado en escándalo por Caso Bots
Lionel Messi llora en su último partido por clasificatorias en suelo argentino

¡El fin de una era! Las lágrimas de Lionel Messi tras su último partido en Argentina por clasificatorias

¿Concuerdas con él? Juan Cristóbal Guarello elige al peor de La Roja ante Brasil
Cachureos

De Cachureos a la política: Icónico personaje asesorará a candidato presidencial de ultraderecha
José Antonio Neme

“Hay que ser muy hue…”: Neme lapidó sin filtro a exdirector de Canal 13 en la mira por Caso Bots
Semifinales US Open.

Alarma de partidazos: Todo lo que necesitas saber sobre las semifinales del US Open
Duro golpe económico para la U de Chile.

Todo no fue perfecto: El duro golpe económico que sufre U de Chile tras castigo de Conmebol
Tabla de posiciones eliminatorias 2026.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026: Chile último, nuevos clasificados y disputa por el repechaje
Otamendi también se retira de Argentina.

Se suma a Lionel Messi: La otra estrella de Argentina que se retira de la Selección
Bravo elogia a Lawrence Vigouroux.

Se ganó elogios de Claudio Bravo: Lawrence Vigouroux sorprende a todos en su debut con Chile
Independiente reacciona a victoria de U de Chile en Conmebol.

"Ganó la violencia": La descarada reacción de Independiente tras victoria de U de Chile en Conmebol
independiente fallo

¡Impactante fallo! Universidad de Chile avanza a cuartos de final tras sanción a Independiente
Claudio Orrego

¡Insisten en su inocencia! Defensa de Claudio Orrego respondió a solicitud de desafuero por Caso ProCultura
Este fin de semana arranca el Gran Premio de Italia

¡Abróchense los cinturones! Este fin de semana comienza el Gran Premio de Italia