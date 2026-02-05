¡"Me siento capacitado"! Jugador de Colo Colo apunta a ser el nuevo capitán del equipo

El histórico récord que perdió Colo Colo tras dura derrota ante Deportes Limache

Por: Gonzalo Zamora

Colo Colo sumó el día de ayer a dos nuevos fichajes, estos fueron los casos de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid, quienes vienen a suplir las bajas de Lucas Cepeda, Vicente Pizarro y Esteban Pavez, quienes salieron al extranjero esta temporada. Pese a estos nuevos nombres desde la directiva alba no se cierran a sumar nuevos jugadores de cara al cierre del mercado de fichajes.

Los albos necesitan recuperarse rápidamente del amargo debut que tuvieron la semana pasada en el Campeonato Nacional, donde se enfrentaron a su bestia negra, Deportes Limache, con quienes cayeron por 3-1 en condición de visita, extendiendo así su negativo historial ante el cuadro tomatino, con quienes no conocen de victorias.

Por ahora Colo Colo ya está enfocado en lo que será su próximo desafío este fin de semana cuando reciban a Everton de Viña del Mar en el estadio monumental, este sábado desde las 20:30 horas, donde necesitan sí o sí sumar una victoria, ya que según lo que se comenta desde la prensa, el puesto de Fernando Ortiz como estratega depende de esto.

Actualmente Colo Colo está pasando por fuertes problemas internos, donde tras la derrota en el debut ante Deportes Limache, la continuidad de Fernando Ortiz en el banco del club estaría colgando de un hilo e incluso dependería de una victoria ante Everton de Viña del Mar este fin de semana para continuar como el estratega del equipo.

Un nuevo líder en el equipo

Sumado a esto, desde la prensa también se habla de varios problemas internos con algunos jugadores, es aquí donde ahora asoma la figura de un posible nuevo capitán en el equipo, sobre todo tras la salida de Esteban Pavez. Esta opción sería Javier Correa que se siente capacitado para este rol, "me siento capacitado, si me dicen la opción de ser capitán, sería un orgullo para mí y mi familia".

