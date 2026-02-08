Jugador de 17 años marcó triunfo de Colo Colo frente a Everton: Anotó a minutos de su salida a la cancha

Yastin Cuevas, Colo colo

Por: Paula Osorio

Un debut impresionante, marcado por el triunfo y su primera anotación en el profesionalismo, fue el que tuvo Yastin Cuevas. El jugador de tan solo 17 años tiene la meta clara, y así lo demostró cuando tuvo la oportunidad de salir de la banca y entrar a la cancha en el enfrentamiento de Colo Colo contra Everton, aportando al Cacique con un celebrado gol.

En la primera parte de la cita, Everton llevaba la delantera dominando el balón, aunque las cosas cambiaron en el segundo intertanto. Decididos a llevarse una victoria a la casa, los albos lucharon por meter la pelota al arco, en una anotación que no llegó sino hasta muy avanzados. Recién al minuto 79' el entrenador decidió sacar a Yastin al campo, cambiándolo por Claudio Aquino.

Apenas unos minutos después de su salida, el joven logró marcar el primer gol que le dio al Colo colo un 1 a 0. Y si bien sus contrincantes buscaron firmes el empate, esto no pudo ser posible con la disposición en la cancha. Unos minutos después, Javier Correa marcó un segundo punto tras el pase de Leandro Hernández, marcando así el triunfo.

Yastin Cuevas y su gol de debut en el Colo colo

Tras esta segunda fecha en el Campeonato Nacional de Primera División del Fútbol Chileno, Yastin Cuevas elegido como la figura del enfrentamiento Colo colo vs Everton, conversó con la prensa y celebró el logro. "Siempre soñé de chico este gol. Fue un partido muy cerrado. Pero lo supimos sacar adelante como equipo y con huevos. Me apoyan harto Javier y Maxi. Uno siempre tiene que escuchar siempre", sostuvo.

"Yo llegué a los once años. Me trajo mi abuelo que me cuida siempre. Esto es para él y para mi familia que siempre me apoyaron", añadió el joven de 17 años, que ya promete en su camino en el fútbol con este impresionante gol que marcó el triunfo de Colo colo en la Liga de Primera, dejando el albo en séptima posición en la tabla.

La nueva movida judicial de la defensa de Ángela Vivanco que podría sacarla de la cárcel

La justicia avanza: Acusado por homicidios de Emmanuel Sánchez y Ronald Ojeda será extraditado a Chile

Así recordó Magdalena Piñera a su padre Sebastián tras dos años de su partida

¡Revuelo en el gallinero político! PS le hace ojitos a Jeannette Jara y deja abierta la puerta para sumarla a sus filas

