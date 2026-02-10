VIDEO | ¡MOMENTOS DE TERROR! Jugador brasileño convulsiona en pleno partido

Por: Gonzalo Zamora

En el fútbol, si bien es un deporte que se espera no sea demasiado violento pese a ser de contacto, los accidentes y lesiones están a la vuelta de la esquina. Sobre todo al practicar la actividad en alto rendimiento, muchas veces los futbolistas sufren lesiones incluso sin la intervención de algún rival o un choque en alguna jugada.

Pero además de esto, también se dan los casos en que los jugadores se desploman sobre el terreno de juego, donde a lo largo de la historia se han tenido que lamentar varias muertes sobre el terreno de juego devido a problemas cardiacos o también otras complicaciones de salud que no se espera mantenga un deportista que debería estar sano y en plena forma.

En nuestro país al menos, una situación bastante cercana con esto fue lo ocurrido hace algunos años con Javier Altamirano actual jugador de Universidad de Chile, quien durante un partido en la liga Argentina se desplomó sobre el terreno de juego y debió ser atentido de inmediato, causando gran terror entre sus compañeros y los hinchas, pero que no tuvo mayores inconvenientes.

Este fin de semana se disputó una nueva fecha de la Copa Carioca en Brasil, donde el poderoso Flamengo enfrentó al modesto Sampaio Correa, donde el campeón de la Copa Libertadores se quedó con la victoria por un contundente 7-1.

Momentos de terror en el campo

Pero más allá del resultado, uno de los momentos que marcó el encuentro se vivió en los primeros 10 minutos del encuentro cuando el jugador Alexandre del Sampaio Correa se desplomó sobre el terreno de juego. Tras esto, el futbolista comenzó a convulsionar, causando gran preocupación entre sus compañeros y rivales, donde afortunadamente, la rápida acción de los equipos de emergencia evitó que esto pasara a mayores y el jugador ya está estable recuperándose.

Revisa a continuación los momentos de terror que se vivieron en Brasil:

