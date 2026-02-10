VIDEO | ¡Siguen sin saber perder! La Roja Sub- 17 vence a Argentina en duelo que termina en pelea

Por: Gonzalo Zamora

En el mundo del fútbol se sabe que siempre hay rivales clásicos entre los equipos, en el caso de nuestro país están los ejemplos de Colo Colo vs Universidad de Chile, Everton vs Santiago Wanderers, Universidad de Chile vs Universidad Católica, entre otros. Esto sucede en todos los países futbolizados con las distintas rivalidades entre equipos que tienen obviamente una historia por detrás.

Pero esto no sólo se remonta a los clubes, sino que a nivel de selección esto es algo que también se presenta. Esto puede ocurrir por rivalidad deportiva o también por una rivalidad histórica entre países, como lo es el caso de Chile con Perú debido a toda la historia por la Guerra del Pacífico y los conflictos entre países de aquellos años.

Otra rivalidad histórica que tiene nuestro país es con la selección Argentina, esto ya que somos vecinos separados solamente por la cordillera y desde la obtención de las dos Copas Américas de La Roja sobre la albiceleste, esta rivalidad se ha incrementado mucho más, sobre todo desde el lado argentino, quienes odian perder y aún más ante Chile.

Actualmente, La Roja Sub-17 está participando en el Torneo Internacional de Jóvenes Promesas que se disputa en Argentina, junto a otras selecciones. Fue en su debut donde vencieron de buena manera a la escuadra albiceleste por 2-1, gracias a las anotaciones de Joaquín Muñoz y Amaro Pérez.

Siempre pasa con los argentinos

Lamentablemente, el duelo terminó en una trifulca luego de que los jugadores argentinos se lanzaran contra los futbolistas de La Roja tras la derrota. Esta es una conducta recurrente en la albiceleste; son muy competitivos y les cuesta aceptar la derrota, según medios especializados, lo que suele derivar en conflictos o polémicas en la mayoría de sus categorías.

Revisa a continuación el momento de la pelea del encuentro:

