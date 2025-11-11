¿Quién se lo quedará? Juan Martín Lucero tiene a su favorito entre Colo Colo y la U

Juan Martín Lucero Colo Colo y la U.

Por: Fabián Marambio

Aún restan varias semanas para que inicie el mercado de fichajes en Chile, pero los clubes ya piensan en reforzarse de cara al 2026. En ese sentido, Colo Colo y la U están interesados en Juan Martín Lucero, delantero que tiene a su equipo favorito para jugar.

A pesar de que el argentino salió mal del Cacique, la dirigencia lo tiene en carpeta como posible refuerzo. Es más, es justamente esa mala relación entre ambos lo que quería aprovechar la U para contratarlo, aunque no lo tienen fácil.

Juan Martín Lucero elige entre Colo Colo y la U

En el programa Balong Radio, Gonzalo Fouillioux reveló todo. “Yo tengo información de eso (del interés de la U y los albos). Si Lucero regresa a Chile quiere volver a Colo Colo, no a otro equipo. Pero no sé si Colo Colo lo quiere”, dijo el periodista.

Colo Colo busca nuevamente a Juan Martín Lucero.
Lucero tiene claro a su favorito entre el Cacique y la U.

En ese sentido, el periodista nacional también mencionó que “además tienen 9, tienen a Correa. Pero la idea, en caso de salir de Fortaleza, que va a tener ofertas... Pero si considera el fútbol chileno, lo que él considera prioritario sería volver a Colo Colo”.

Los números de Lucero en 2025

De todas formas el delantero de 34 años no ha tenido su mejor temporada en este 2025. Es más, durante esta temporada solo ha logrado anotar tres goles en 26 partidos disputados con Fortaleza en el Brasileirao.

