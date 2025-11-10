¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos

Este fin de semana, Colo Colo visitaba a Unión Española con el objetivo de seguir sumando puntos para meterse en los puestos de copas internacionales. Por otro lado, el cuadro local necesitaba una victoria para salir de los puestos de descenso, donde hasta el momento estaría acompañando a Deportes Iquique a la Primera B la próxima temporada.

El partido comenzó en favor de la visita, ya que al minuto 28', Javier Correa abrió la cuenta para los albos, pero casi en el cierre del primer tiempo, Pablo Aránguiz anotó el empate parcial del encuentro al minuto 43'. Sin embargo, en el minuto 79', Tomás Alarcón anotó de tiro libre el segundo gol del cacique, dándoles el triunfo en el partido.

Con esta importante victoria y debido a otros buenos resultados, Colo Colo si bien se mantiene en el octavo puesto, sólo se ubica a dos puntos de Audax Italiano que es el último equipo clasificado a la Copa Sudamericana, el cuál es el último objetivo que le queda al cacique, ya que no tiene opciones de llegar a la Copa Libertadores.

Gracias a la buena victoria sobre Unión Española, Colo Colo está a sólo dos puntos de la zona de copas internacionales, donde sólo puede aspirar a una clasificación a la Copa Sudamericana. Por ahora su próximo desafío una vez vuelva la acción tras la fecha FIFA de este mes será enfrentar en condición de local ante Unión La Calera.

Quieren que siga pese a no sumar minutos

Pensando ya en lo que será la próxima temporada, los albos han comenzado a planificar la reestructuración del equipo, con los jugadores que no seguirían el siguiente año. Es aquí donde la dirigencia tendría en mente renovar el contrato de Alexander Oroz hasta 2027, jugador que no ha podido sumar minutos por constantes lesiones, pero donde en la interna creen que tras su operación, puede ser un gran aporte al equipo y no ser más una baja por temas médicos.

