"No es primera vez que hace esto”: Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años

Por: Catalina Martínez

La influencer Belén Castillo, una de las integrantes tras la cuenta de @Bombolnnie, denunció recientemente un dramático episodio en su vida privada: Un hombre ha estado acosando constantemente a su hermana Mabel, de tan solo 16 años.

En un registro difundido por la hermana mayor, reveló la difícil situación que enfrenta su familia y apuntó sin rodeos al presunto responsable: César Alejandro Vivas Becerra.

“Nunca pensé que iba a ser un vídeo así, pero necesitamos ayuda como familia. Siendo directa, hay un hombre que está acosando a mi familia y especialmente a mi hermana menor, la Mabel. Un día de la nada recibimos flores y chocolates de un tipo llamado Alejandro”, partió diciendo la joven. 

Nosotros no conocíamos ningún Alejandro y ni idea de cómo supo dónde vivíamos. Unos días después empiezan a llegar amenazas al pololo de la Mabel. Todo esto desde una cuenta falsa”, detalló Belén. 

Luego, contó que “este tipo va a la casa de mis padres, intenta entregar unas joyas haciéndose pasar, por supuestamente, un repartidor de las joyerías. Claramente, no se las recibimos y mi papá lo encaró. Eso no fue suficiente. Fue volviéndose cada vez más hostigante. Más amenazas, más mensajes, más cuentas falsas”.

No era la primera vez

Y no solo eso, sino que la creadora de contenido destapó que el individuo ya contaba con antecedentes por un episodio de acoso similar. “Este tipo es César Alejandro Vivas Becerra. Es un hombre que no es primera vez que hace esto. Ya tiene un caso parecido en Colombia, Bogotá. Y se sospechaba que había escapado hacia Chile, pero no había pruebas de ello. Hasta que empezó a molestarnos a nosotros”.

“No solamente empezó a ir a la casa de mis padres, también empezó a mandar imágenes de él estando afuera del colegio de mi hermana. No ha dejado, hasta el día de hoy, de crearse cuentas falsas de todos nosotros”, agregó la influencer. 

Por otro lado, apuntó a la tardanza del Poder Judicial en tomar acciones al respecto. “Hemos hecho la denuncia (...) ¿Cuánto tiempo llevamos esperando que haya algo de ayuda? Dos meses. Las denuncias a la PDI no han sido tomadas por ningún fiscal y no se ha podido hacer la investigación correspondiente”, afirmó. 

“Ahora último, hasta nos han estado enviando fotos en las que nos muestra los elementos con los que nos haría daño. Se hizo pasar por mis padres en un correo electrónico y le mandó un correo al liceo de mi hermana para poder recibir información de ella diciendo que la iba a retirar. Tira cosas en el patio”, sentenció. 

Tras la publicación de la video denuncia en Instagram, está ya acumula más de 50.000 me gusta y cientos de comentarios de apoyo, entre los que destaca uno del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en donde invitan a la joven a conversar sobre su caso en privado. 

