Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

La madrugada de este lunes se tiñó de tragedia en la comuna de Ñuñoa. En un departamento de la Villa Olímpica, un hombre de 31 años habría asesinado a su tía, de 61, de acuerdo con los antecedentes policiales.

Eran cerca de las 4:30 de la madrugada cuando la calma de los vecinos se rompió con gritos de auxilio que venían desde el departamento. De acuerdo con los reportes policiales, fue una disputa familiar la que escaló hasta el punto en que el sobrino acabó con la vida de su tía, golpeándola y asfixiándola.

Según relató a Tele13 el teniente coronel Pedro Olguín, de la Prefectura Oriente, fueron los vecinos quienes llamaron al 133 para pedir ayuda. “Carabineros llegan al lugar y, utilizando la fuerza para hacer ingreso al inmueble, logran la detención de un hombre adulto, que se encontraba ensangrentado y con la víctima tendida en el suelo”, señaló el uniformado.

Por otro lado, el comisario Vicente Torres, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, explicó que “la víctima fue agredida por un familiar de ésta, ocasión en la cual le provocó, además de la lesión a nivel cervical, una lesión en la región frontal del cráneo, lesiones que en definitiva le ocasionaron la muerte”.

“Frente a esta situación y ante los llamados de emergencia que efectuaron vecinos del conjunto de departamentos, llegó personal de Carabineros y de seguridad de la comuna”, aseguró. El agresor fue arrestado en el mismo momento del crimen y será formalizado por el homicidio de su tía en Ñuñoa.