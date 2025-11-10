Vecinos escucharon gritos de auxilio: El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

El brutal crimen de hombre que asesinó a su tía de 61 años en Ñuñoa

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser
Jugadores Universidad de Chile

¿Vuelve a los azules? ExUniversidad de Chile termina su temporada y ya ve sus opciones
El contundente descargo de ambulante de Meiggs

“Si el alcalde diera oportunidad…”: El contundente descargo de ambulante de Meiggs por operativo anti-toldos

¡Una semana de ensueño! Tomás Barrios levanta el título del Challenger 75 Lima 2
Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

“Nos quieren echar la culpa”: Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

"Se portó mal": revelan la indisciplina por la que cortaron a Manley Clerveaux en Colo Colo
Chile Sub 17 vs Canadá: cuándo y dónde ver

A buscar la clasificación: cuándo y a qué hora ver el Chile vs Canadá en el Mundial Sub 17
Leandro Fernández carga contra la ANFP.

No hay paz: Leandro Fernández barre el piso con la ANFP después de su partidazo con la U

La madrugada de este lunes se tiñó de tragedia en la comuna de Ñuñoa. En un departamento de la Villa Olímpica, un hombre de 31 años habría asesinado a su tía, de 61, de acuerdo con los antecedentes policiales.

Eran cerca de las 4:30 de la madrugada cuando la calma de los vecinos se rompió con gritos de auxilio que venían desde el departamento. De acuerdo con los reportes policiales, fue una disputa familiar la que escaló hasta el punto en que el sobrino acabó con la vida de su tía, golpeándola y asfixiándola.

Según relató a Tele13 el teniente coronel Pedro Olguín, de la Prefectura Oriente, fueron los vecinos quienes llamaron al 133 para pedir ayuda. “Carabineros llegan al lugar y, utilizando la fuerza para hacer ingreso al inmueble, logran la detención de un hombre adulto, que se encontraba ensangrentado y con la víctima tendida en el suelo”, señaló el uniformado. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional 

Por otro lado, el comisario Vicente Torres, de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, explicó que “la víctima fue agredida por un familiar de ésta, ocasión en la cual le provocó, además de la lesión a nivel cervical, una lesión en la región frontal del cráneo, lesiones que en definitiva le ocasionaron la muerte”.

“Frente a esta situación y ante los llamados de emergencia que efectuaron vecinos del conjunto de departamentos, llegó personal de Carabineros y de seguridad de la comuna”, aseguró. El agresor fue arrestado en el mismo momento del crimen y será formalizado por el homicidio de su tía en Ñuñoa. 

NOTAS DESTACADAS

Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Sorpresa Monumental! Colo Colo renovaría contrato a jugador que no ha sumado minutos
Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales

“Indignante”: Jeannette Jara condena vínculo entre asesor de Kast y trolls de redes sociales
Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser

“¡Acá no estamos en Santiago!”: Periodista de Magallanes perdió la paciencia con Johannes Kaiser
Jugadores Universidad de Chile

¿Vuelve a los azules? ExUniversidad de Chile termina su temporada y ya ve sus opciones
El contundente descargo de ambulante de Meiggs

“Si el alcalde diera oportunidad…”: El contundente descargo de ambulante de Meiggs por operativo anti-toldos

¡Una semana de ensueño! Tomás Barrios levanta el título del Challenger 75 Lima 2
Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

“Nos quieren echar la culpa”: Hijo de Julia Chuñil apunta a teoría sobre presunto montaje en el caso

"Se portó mal": revelan la indisciplina por la que cortaron a Manley Clerveaux en Colo Colo
Chile Sub 17 vs Canadá: cuándo y dónde ver

A buscar la clasificación: cuándo y a qué hora ver el Chile vs Canadá en el Mundial Sub 17
Leandro Fernández carga contra la ANFP.

No hay paz: Leandro Fernández barre el piso con la ANFP después de su partidazo con la U
Paulo Díaz es criticado en River.

No pasó la prueba: en Argentina hacen añicos a Paulo Díaz por su nivel ante Boca Juniors
Colo Colo busca el fichaje de odiado jugador.

Increíble: Colo Colo buscaría el fichaje del delantero más odiado en la historia del club
Prensa argentina destroza a Palacios en triunfo de Boca ante River

¿Te lo esperabas?: Así evaluó la prensa argentina a Carlos Palacios en el triunfo de Boca ante River
La insólita explicación de Pablo Milad al fracaso de La Roja en el Mundial Sub 20

La insólita explicación de Pablo Milad al fracaso de La Roja en el Mundial Sub 20: "No esperemos..."
Fórmula 1: Remontada histórica de Verstappen no impide triunfo de Norris en Brasil

Fórmula 1: Remontada histórica de Verstappen no impide triunfo de Norris en el GP de Brasil
Esto necesita Chile para clasificar en el Mundial Sub 17 de Qatar

Tras el empate con Uganda: Esto necesita Chile para clasificar en el Mundial Sub 17 de Qatar
Cambio de última hora en la formación de la U para su "final" contra Limache

¡Sorpresa de Álvarez!: Cambio de última hora en la formación de la U para su "final" contra Limache
El feroz ninguneo de Javier Correa a la UC tras dichos de Esteban Pavez

¿Molestia en Colo Colo?: El feroz ninguneo de Javier Correa a la UC tras polémicos dichos de Esteban Pavez
Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo

En zona de descenso y sin DT: Miguel Ramírez anuncia su salida de Unión Española con brutal desahogo
Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U

¿Se aleja otra vez?: Gigante de Sudamérica se prepara para arrebatarle el fichaje de Octavio Rivero a la U