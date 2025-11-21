“Familiar de asesinos”: José Antonio Kast vivió tenso momento en visita al Barrio Franklin

Por: Catalina Martínez

Con la segunda vuelta presidencial a la vuelta de la esquina, la agenda de Jeannette Jara y José Antonio Kast está cada vez más ajustada. Es más, durante la jornada de este viernes, ambos estuvieron ocupados respecto a su campaña.

Por un lado, la abanderada del PC mostró nuevos fichajes para su equipo, mientras que el candidato de ultraderecha recorrió el barrio Franklin en Santiago. Y fue precisamente durante su visita que Kast vivió un episodio de alta tensión. 

El líder republicano arribó al sector acompañado por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, con el fin de dialogar con los locatarios y los transeúntes del lugar. Fue en ese contexto que el ambiente en los pasillos del Mercado Franklin se tensionó rápidamente con la llegada del abanderado, según detalló BioBioChile

Le gritaron de todo 

Entre desorden y aglomeraciones, parte del público profirió insultos en su contra, reflejando el descontento de algunos comerciantes frente a su llegada al lugar. “Querí cagar a los jubilados, viejo culiao (…) Ándate de acá conchetumadre (sic)” y “familiar de asesinos, misógino de mierda”, se alcanza a escuchar en los registros del momento. 

La cosa se descontroló cuando Kast trató de hablar con la prensa. Entre seguidores, personas que lo increpaban y periodistas rodeándolo, tuvo que alzar la voz para pedir orden. “Tengan un poquito de paciencia”, alcanzó a decir en medio de los abucheos y gritos de “¡Que se vaya!”.

La presencia del candidato en el Mercado Franklin se enmarca dentro de su agenda territorial, la cual ha intensificado tras su avance al balotaje, instancia en la que disputará La Moneda con la postulante oficialista, Jeannette Jara.

@radioadn José Antonio Kast visitó el barrio Franklin, en donde los locatarios lo recibieron con pifias y gritos a favor de Jeannette Jara. #kast #joseantoniokast #jara #jeannettejara #politicachilena ♬ sonido original - ADN Radio

