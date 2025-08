Desclasifican supuesta maniobra de José Antonio Kast: Estaría tras despidos de dos figuras de TV

A propósito de los recientes casos de Ale Valle y Catalina Pulido, el periodista Rodrigo Herrera señaló que las acciones atribuidas a José Antonio Kast no fueron aisladas, sino parte de un verdadero “modus operandi”. Según Herrera, el líder político habría ejercido influencia para provocar la salida de ciertas figuras televisivas.

Durante una emisión del programa La Voz de los Que Sobran, se analizó un video viral en donde el aspirante a La Moneda del Partido Republicano admite haber intervenido para lograr que “a Catalina Pulido y a la niña Valle las sacaran de su canal de televisión (La Red)”. En el mismo registro, se le escucha justificar su actuar “porque no queremos comunicadores que se den el lujo de insultar a un carabinero”.

De acuerdo al relato de Ale Valle, los hechos se remontan a 2019, antes del estallido social. Todo habría comenzado tras una entrevista que le hizo a Pulido, poco después del controvertido altercado que la actriz tuvo con Carabineros en Farellones. Según explicó, la no disculpa de Pulido y una crítica de Valle a los uniformados habría detonado todo.

La maniobra de José Antonio Kast

En ese contexto, Rodrigo Herrera aportó un dato adicional relacionado con la actitud de Kast frente a los medios televisivos. “Es un modus operadi. A mí también me lo habían contado. Un viejo camarógrafo, histórico de Canal 13 que después estuvo en Mega, cuando yo estaba todavía en el canal, me dijo: ‘Ojo, José Antonio Kast es de los que llama para pedir que echen personas’”, reveló el comunicador.

Por su parte, Ale Valle sinceró que el episodio le ha dejado mal sabor de boca hasta la actualidad. “Me sentí como una hormiga que iba pasando y alguien aplastó. Yo creo que es uno de los peores momentos de mi vida. Hoy tengo estrés postraumático por esto. Me quedé de un día para otro sin trabajo... Ni un peso”, expresó. “Yo no puedo ir a la televisión abierta porque me genera angustia. Estoy días y días sin dormir”, afirmó.