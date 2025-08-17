"Hay acuerdo": Jorge Almirón deja Colo Colo tras escandalosa goleada de la UC

Jorge Almirón Colo Colo

Por: Kevin Vejar

Universidad Católica aplastó por 4-1 a Colo Colo en el Estadio Monumental en un encuentro que parece haber puesto fin al ciclo de Jorge Almirón al mando del Cacique, y es que luego de que el propio DT confirmara que hoy tendría diálogos con la dirigencia, aseguran que ya se llegó a un acuerdo para poner fin al vínculo.

Fue tras la derrota a manos de los 'cruzados' que el estratega acudió a la protocolar conferencia de prensa, donde no aceptó réplicas y solo dio luces de su futuro: "No tiene mucho sentido responder preguntas. Entre hoy y mañana seguramente va a haber novedades, porque se van a juntar ahí para ponerse de acuerdo".

Las palabras del trasandino desataron la ilusión de un sinnúmero de hinchas colocolinos que llevan varios meses pidiendo sacarlo de la institución, pero parece ser que la negociación fue mucho más rápida de lo que se esperaba, pues ya hay importantes novedades sobre el 'popular' y su cuestionado adiestrador.

Fue Christopher Brandt, periodista de ESPN, quien a través de su cuenta personal de X confirmó lo que todos esperaban, y es que tras caer ante la UC, Blanco y Negro y Almirón decidieron separar sus caminos para lo que resta de la campaña: "Hay acuerdo de palabra para la salida de Jorge Almirón de Colo Colo".

"Solo restan las formalidades correspondientes para hacer el anuncio oficial", agregó en su publicación el comunicador que cubre el día a día de Colo Colo, por lo que en las próximas horas se debería hacer oficial el adiós de Jorge Almirón, desenlace propio de un Centenario lejos de las expectativas del equipo.

