¿Se viene el gran salto? Jordy Thompson sorprende en Rusia y ya lo postulan para estos grandes clubes europeos

Ya son varios años los que suma Jordy Thompson en el fútbol de Rusia tras dejar Colo Colo por problemas de disciplina. El atacante tuvo un inicio algo complejo en Europa, pero después de adaptarse ha logrado alcanzar una versión que ya lo tiene en la mira de los clubes más grandes del país.

El canterano albo es actualmente la gran figura de su equipo sumando cinco goles y tres asistencias en 23 partidos disputados entre todas las competencias, estadísticas que le han permitido alzarse como titular indiscutido. Es más, por eso mismo ya lo recomiendan para los clubes más grandes de Rusia.

Jordy Thompson listo para dar el salto

El sitio ruso Football24 destacó a las figuras de la Primera División rusa y apareció el nombre de Thompson, a quien describieron como “bajo, creativo y con gran habilidad para el regate”. Es más, sus participaciones bajo contextos de presión también le han permitido sumar importantes elogios.

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Y es que, hace solo semanas, el chileno jugó ante el poderoso Zenit, el indiscutiblemente club más grande de Rusia. En aquel partido disputó 87 minutos, y si bien no anotó goles ni asistencias, terminó siendo desequilibrante para la victoria 2-1 de su equipo, siendo incluso elegido como la gran figura del encuentro.

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Con este brillante panorama, Jordy Thompson comienza a hacerse su espacio en el fútbol ruso con el que quiere dejar atrás todos sus problemas. Destacar que el delantero solo tiene 21 años, por lo que podría ser una opción interesante pensando en los próximos desafíos de La Roja.