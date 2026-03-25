¿Y si lo dice el “King”? Arturo Vidal reacciona a partido de Colo Colo y se deshace en elogios para su “regalón”

Arturo Vidal revela su futuro en Colo Colo justo antes del Superclásico ante la U

Por: Fabián Marambio

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Arturo Vidal se perdió el duelo ante Deportes Concepción por una dolencia muscular, pero aún así apoyó a sus compañeros transmitiendo el partido y reaccionando en vivo. Ahí, el “King” dejó muchos momentos interesantes, aprovechando de deshacerse en elogios para su nuevo “regalón”.

El jugador en cuestión es Joaquín Sosa, quien ha destacado como uno de los pilares defensivos del equipo gracias a su solvencia en los duelos y a su calidad para salir jugando. Son precisamente estas características las que valoró Arturo Vidal cada vez que pudo mientras veía el partido.

Joaquín Sosa deslumbra a Arturo Vidal

Nuevamente el defensor uruguayo estuvo sólido en la última línea alba y deslumbró a todos una vez más. A pesar de sus 24 años, el charrúa juega como un verdadero experimentado y destaca como el gran patrón de la zaga en un equipo que cada vez tiene mejor rendimiento.

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Joaquín Sosa recibe elogios de Arturo Vidal.
Joaquín Sosa encandila a todo Colo Colo.

Tras la gran victoria ante Deportes Concepción, el propio Joaquín Sosa conversó con los medios. "Veníamos de un empate y hoy conseguimos la victoria de muy buena manera. Trabajando, corrigiendo, siempre remarqué que el primer partido (ante Limache) fue muy raro. No éramos nosotros”, dijo el uruguayo.

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Con este panorama, Joaquín Sosa comienza a hacer todos los méritos para que Colo Colo compre su pase. Recordar que el defensor vino en calidad de préstamo a Macul y a mitad de año queda en calidad de agente libre, por lo que el Cacique podría negociar directamente con él para comprarlo definitivamente.

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