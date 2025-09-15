Johnny Herrera le da en el piso a Colo Colo tras goleada en Supercopa: “Equipo de segunda…”

Finalmente, y después de meses de incertidumbre, Universidad de Chile derrotó por 3-0 a Colo Colo y se quedó con la Supercopa 2025. Uno de los que analizó el duelo fue Johnny Herrera, quien dejó duros comentarios contra el Cacique por el pésimo nivel mostrado.

Todo sucedió en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde el ídolo azul lanzó toda la artillería pesada para fulminar a los albos. “Era predecible. Cualquiera que sepa un poquito de fútbol se da cuenta que el fútbol de la U es muy superior al rival, tanto colectiva como individualmente”, comenzó diciendo.

Johnny Herrera trata a Colo Colo como equipo de segunda

“Era cuestión de tiempo. Un colectivo de la U que funciona súper bien, que el 11 que entró prácticamente todos tienen muy claro que tienen qué hacer. Y Colo Colo, dejando mucho que desear, parecía un equipo de Segunda División enfrentando a uno de Primera”, agregó el exarquero.

Quizás te pueda interesar: Hinchas del Cacique exigen la salida de este jugador tras perder la Supercopa: "No puede jugar más"

Los azules arrollaron al Cacique en la Supercopa y Herrera los remató.

Finalmente, el ídolo de los azules recordó el último Superclásico jugado en el Monumental, afirmando que “colectivamente, la U fue tremendamente superior y no solo ahora, estando con un jugador más, sino que en igualdad también. Fue muy superior. Entonces, pasó algo más o menos parecido a lo que pasó en el primer tiempo en el Estadio Monumental cuando la U estaba 11 contra 11“.

Lo cierto es que Johnny Herrera estaba chocho con la goleada de los universitarios y no tuvo problemas para demostrarlo, aprovechando de sacarse una espinita clavada y destrozando a los albos con su análisis.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.