Hinchas de Colo Colo exigen la salida de este jugador tras perder la Supercopa: "No puede jugar más"

Sebastián Vegas se llena de críticas en Colo Colo

Por: Kevin Vejar

La espera llegó a su fin, Colo Colo y Universidad de Chile por fin disputaron la esquiva Supercopa 2025, y tras la escandalosa goleada 3-0 de los azules, los hinchas albos hicieron estallar las redes sociales apuntando al que para muchos es el principal culpable del resultado, pidiendo a gritos su salida del club.

Así es, con goles de Matías Sepúlveda (18'), Nicolás Guerra (37') y Lucas Assadi (50'), el Romántico Viajero pasó por encima del Cacique en un encuentro donde no le salió absolutamente nada a los dirigidos de Fernando Ortiz, y en medio de las fuertes críticas al 'popular', hay un nombre que se está llevando todos los dardos.

Por supuesto, hablamos de Sebastián Vegas, zaguero que dejó con diez hombres a su equipo en el primer tiempo, comprometiendo a los albos que ya caían por la mínima. "Arruinó todo", "no puede jugar un minuto más este año" y "la peor media hora de un jugador en la historia moderna de Colo Colo" fueron solo algunos de los comentarios en las redes.

Además, hubo quienes cuestionaron la manera en que reaccionó a la cartulina roja, acusando falta de compromiso con la camiseta: "Vegas fue expulsado y ni se inmutó, no reclamó, no se agarró la cabeza, nada. No dio muestra de angustia". "Tenemos jugadores que no son colocolinos, que no les duele perder", lanzó furioso un usuario.

¿Extenderá su préstamo?

Cabe mencionar que Sebastián Vegas está cedido en el Cacique hasta diciembre de este año, y si bien debe volver al Monterrey para el 2026, el defensor central se plantea seriamente continuar en Macul: "Me puedo quedar, conversar, renovar el préstamo". "Estoy abierto a eso, con muchas ganas", reveló ante la prensa.

