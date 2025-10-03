¿Le harán caso? Johnny Herrera exige el fichaje de este arquero para la U de Chile

Johnny Herrera nunca ha escondido su amor por la U de Chile y siempre está haciendo recomendaciones para ver bien al club. Ahora no fue la excepción y exigió el fichaje de un arquero para potenciar el plantel de cara a la temporada 2026.

Es sabido que Cristopher Toselli termina contrato a final de año con los azules y probablemente se retire del fútbol, razón por la que el "Samurai" entregó el nombre de quien debe ser su reemplazante una vez que el canterano cruzado deje el club.

Johnny Herrera quiere a otro excruzado en la U

"Por cuestión de gusto y si se va Toselli, yo traigo a Sebastián Pérez para que pelee el puesto con Gabriel Castellón. Donde jugó rindió y donde jugó fue campeón, para mí por lejos es más arquero que Gabriel Arias", dijo Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Quizás te pueda interesar: Sigue la disputa: U de Chile e Independiente se vuelven a enfrentar en escritorios de Conmebol

Herrera pide el fichaje de Sebastián Pérez para la U.

Lo cierto es que el arquero tiene contrato con Palestino hasta diciembre de 2026, así que la U tendrá que negociar con los árabes si quiere darle en el gusto a su ídolo. De igual forma este solo es el deseo personal de Herrera y, probablemente, la dirigencia estudiantil tenga otros objetivos en mente.

Los números de Sebastián Pérez en Palestino

Durante la actual temporada Pérez ha sido indiscutido en Palestino, disputando prácticamente todos los partidos entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa Sudamericana. Solamente en el Campeonato Nacional, el guardameta ha disputado 23 partidos y le han anotado 21 goles, dejando además su portería en 0 en ocho oportunidades.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.