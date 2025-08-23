Johnny Herrera estalla contra Independiente y aplaude gestión de la U: "Coludidos con su barra"

Johnny Herrera U de Chile vs Independiente

Por: Kevin Vejar

Continúan los ecos de la barbarie que terminó por cancelar el partido entre Universidad de Chile e Independiente en la Copa Sudamericana, y ahora fue Johnny Herrera quien no se guardó nada contra el cuadro de Avellaneda y acusó que ellos fueron partícipes de la masacre de sus fanáticos a la hinchada de la U.

Fue en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports que el otrora guardameta sacó la voz: "Lo que pasó en Argentina con Independiente, la dirigencia coludida con sus barras, la policía coludida con la barra, la dirigencia y todos ellos, se organizaron para linchar a los chilenos que estaban viendo el partido".

En esa línea, el histórico exgolero del Romántico Viajero dejó de lado lo que ocurra con la participación de los azules en el certamen e hizo un llamado a que los trasandinos sufran consecuencias mucho más allá del fútbol: "Esto tiene que llegar a fondo, no solamente es un tema de que reclamen (por el partido)".

Tras ello, se deshizo en elogios para Azul Azul y la ayuda que prestaron a los hinchas afectados: "Yo me saco el sombrero por el presidente Boric, me saco el sombrero por (Michael) Clark, porque salieron de inmediato y estuvieron al tanto de lo que verdaderamente estaba pasando y todos nos dimos cuenta de lo que estaba pasando".

"Lo bueno de esto es que todos estos gallos se están desenmascarando, están mostrando lo que realmente son, es la forma que tienen muchas veces para poder ganar con trampa, con violencia, coludidos con la policía, entonces los están desenmascarando y eso está muy bien", sentenció Johnny Herrera.

