Conmebol toma dura medida contra la U e Independiente: Las acusaciones que enfrentan los equipos

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la apertura de un expediente disciplinario contra Independiente y Universidad de Chile, a raíz de los violentos incidentes ocurridos en el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En el documento se detalla lo informado por el delegado de Conmebol, Michael Sánchez Alvarenga, quien relató los hechos que provocaron la suspensión definitiva del partido. "En el momento en que se realizaban los trabajos de calentamiento previo al partido, la hinchada visitante (Universidad de Chile) ubicada en la bandeja superior del sector Sur comenzó a arrojar objetos contundentes y líquidos a la hinchada local (Independiente), posicionada en la bandeja inferior del Sector Sur. Esto se fue dando durante todo el desarrollo del Primer Tiempo", señala.

La situación escaló durante el entretiempo. Según el delegado, el Jefe del Operativo Policial, Comisario Inspector Javier Bibiano, se negó reiteradamente a intervenir: "Respondió en forma negativa, argumentando que el ingreso de la fuerza pública provocaría una tragedia y que dicha acción estaba descartada".

"Durante el entretiempo, mientras se mantenía la reunión con la Policía en zona de ingreso al campo de juego, la violencia escaló, debido a que los hinchas visitantes comenzaron a arrancar las butacas de plástico y a lanzarlos al sector inferior y los palcos de las esquinas del estadio; estos a su vez comenzaron en ese momento a lanzar a los visitantes los proyectiles que habían recibido por parte de los primeros, momento en el cual un aficionado visitante arrojó una bomba de estruendo a uno de los palcos", agregó.

Ya en el segundo tiempo, el delegado relató que tras dialogar con los capitanes se produjo un confuso episodio: "La voz del estadio sin instrucción mía, emitió una orden de desalojo de la Bandeja Superior, donde estaban apostados los hinchas visitantes y se ha observado que estos comenzaron a desalojar la bandeja mencionada; minutos después hinchas locales ingresaron a la bandeja superior del sector Sur, donde aún quedaban algunos hinchas visitantes rezagados, iniciándose una serie de agresiones con alto nivel de peligrosidad".

La violencia no se detuvo allí: "En ese mismo momento, recibimos el informe de parte de los guardias de seguridad privada del estadio que los hinchas locales apostados en las tribunas del Sector Norte, se desplazaron por fuera del estadio hacia el sector donde se encontraban los hinchas visitantes. Luego del contacto entre el Vicepresidente del Club Independiente, el Jefe del Operativo Comisario Inspector Bibiano, los OSC y el Director de Competiciones y Operaciones de CONMEBOL, el Sr. Frederico Nantes, fui informado por el Comisario Bibiano que la Policía NO BRINDABA GARANTÍAS para la continuidad del encuentro, razón por la cual el partido quedó cancelado", cerró el informe.

Las denuncias que pesan contra Independiente y U de Chile

Tras lo ocurrido, Independiente fue denunciado por infracciones graves al reglamento de seguridad, incluyendo la detección de armas blancas y bombas de estruendo en las tribunas. También se le imputa incumplimiento al Manual de Clubes y al Código Disciplinario, con cargos como "comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole", "actuar de forma tal que el fútbol y la Conmebol pudieran verse desacreditados" y "no acatar las instrucciones del organizador del torneo".

En el caso de Universidad de Chile, el organismo sostuvo que los azules incurrieron en faltas al Código Disciplinario por "violar las pautas mínimas de lo que se ha de considerar como un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y del fútbol organizado". También fueron incluidos en observaciones por incumplimientos al Manual de Clubes y al protocolo del encuentro.

El plazo que tiene Universidad de Chile para presentar sus alegatos

En este contexto, la Conmebol comunicó que se abrió un "expediente disciplinario contra el CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE y el CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE por la presunta comisión de las infracciones descritas en el punto II del presente escrito".

Además, otorgó plazo hasta el 27 de agosto de 2025 a las 13:00 horas (Asunción, Paraguay) para que ambos clubes presenten sus descargos: "Los alegatos deberán remitirse exclusivamente a la atención de la Unidad Disciplinaria de la CONMEBOL".

El comunicado advierte finalmente que "si los expedientados no presentaran sus alegatos en el plazo señalado, la Comisión Disciplinaria o en su caso el Juez Único, podrá considerar que han renunciado a este derecho y está autorizado a decidir el caso con las pruebas que obren en el expediente".