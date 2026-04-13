VIDEO | ¿Próximo destino Colo Colo? Arturo Vidal debuta como DT en club de barrio

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Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

Por: Gonzalo Zamora

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Si bien puede no ser del gusto de todos, no cabe duda que uno de los grandes jugadores que ha pasado por nuestro fútbol es el caso de Arturo Vidal. El King tuvo éxito en todos los clubes donde pasó, dejando siempre en alto el nombre de Chile.

Su compromiso con cada institución era destacable y la garra que ponía en cada partido lo hizo incluso ser en su momento considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su puesto, compitiendo con grandes figuras mundiales.

Y por otro lado, casi ni se necesita hablar de su compromiso con la selección chilena, ya que si bien Arturo Vidal tuvo sus polémicas, al momento de vestir La Roja defendía los colores a muerte y siempre alentando a sus compañeros a ir por la victoria.

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Actualmente, Arturo Vidal encontró su puesto en Colo Colo comandando la defensa del equipo, donde mantiene el orden y lucha cada pelota hasta el final. Pero además de esto, el King ha estado incursionando sus habilidades como director técnico.

La primera experiencia como DT

Este fin de semana el King tuvo su primera experiencia como DT, la cuál se hizo viral, ya que se le pudo ver de la misma forma en que entrega instrucciones desde el banco de Colo Colo cuando es sustituido. En esta oportunidad tomó el mando de la categoría senior del club Rodelindo Román y consiguió una victoria por 4-1 en un amistoso sobre el Club Serena.

Revisa a continuación al King como director técnico:

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