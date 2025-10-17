¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero

En una resolución adoptada este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el desafuero de Joaquín Lavín León, quien se encuentra bajo investigación en dos querellas por posibles delitos tributarios.

La Corte abrió así la vía para que el exdiputado UDI, sea formalizado y quede bajo medidas cautelares, en medio de la pesquisa del Ministerio Público por presuntos delitos tributarios y fraude al fisco.

Más tarde, el parlamentario reaccionó a la decisión de la Corte y afirmó que “las expectativas que tenía para la audiencia eran distintas. Esperábamos que se pudiera rechazar la solicitud del Ministerio Público”.

“Ahora hay que esperar la sentencia, conocer la sentencia. Entiendo que el fallo fue dividido. Revisar la sentencia y poder apelar a la Corte Suprema”, expresó desde su casa el esposo de Cathy Barriga.

“Las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos", apuntó. “Tengo toda la confianza de que finalmente, después de este largo proceso, va a quedar demostrada mi absoluta inocencia“, cerró Joaquín Lavín.

¿Por qué está siendo investigado Joaquín Lavín Jr.?

Cabe recordar, el diputado está siendo investigado por el Ministerio Público por el presunta uso de facturas ideológicamente falsas para pagos de supuestas asesorías externas desde el Congreso Nacional, en un caso que también involucra fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.

En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Lavín León por presunta malversación de fondos públicos y fraude al fisco. La denuncia sostiene que el diputado y su exasesor Arnaldo Domínguez habrían recurrido a las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para crear facturas por servicios informáticos que en realidad no existían.

Entre las maniobras cuestionadas destaca la creación de 151 facturas por más de $75 millones, todas por un supuesto mantenimiento de una página web que, según la investigación, no ha estado operativa desde 2022.