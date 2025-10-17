¡Insiste en su inocencia! Así reaccionó Joaquín Lavín Jr. tras aprobación de su desafuero

Joaquín Lavín León reaccionó a su desafuero

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo
Cómo se harán las devoluciones por cobro de más en tarifas de luz

Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias
Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán
Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo

En una resolución adoptada este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el desafuero de Joaquín Lavín León, quien se encuentra bajo investigación en dos querellas por posibles delitos tributarios.

La Corte abrió así la vía para que el exdiputado UDI, sea formalizado y quede bajo medidas cautelares, en medio de la pesquisa del Ministerio Público por presuntos delitos tributarios y fraude al fisco.

Más tarde, el parlamentario reaccionó a la decisión de la Corte y afirmó que “las expectativas que tenía para la audiencia eran distintas. Esperábamos que se pudiera rechazar la solicitud del Ministerio Público”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

“Ahora hay que esperar la sentencia, conocer la sentencia. Entiendo que el fallo fue dividido. Revisar la sentencia y poder apelar a la Corte Suprema”, expresó desde su casa el esposo de Cathy Barriga.

Las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos", apuntó. “Tengo toda la confianza de que finalmente, después de este largo proceso, va a quedar demostrada mi absoluta inocencia“, cerró Joaquín Lavín. 

¿Por qué está siendo investigado Joaquín Lavín Jr.? 

Cabe recordar, el diputado está siendo investigado por el Ministerio Público por el presunta uso de facturas ideológicamente falsas para pagos de supuestas asesorías externas desde el Congreso Nacional, en un caso que también involucra fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.

En paralelo, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Lavín León por presunta malversación de fondos públicos y fraude al fisco. La denuncia sostiene que el diputado y su exasesor Arnaldo Domínguez habrían recurrido a las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para crear facturas por servicios informáticos que en realidad no existían.

Entre las maniobras cuestionadas destaca la creación de 151 facturas por más de $75 millones, todas por un supuesto mantenimiento de una página web que, según la investigación, no ha estado operativa desde 2022.

NOTAS DESTACADAS

Jeannette Jara hizo arder las redes sociales con respuesta a Kast

¡Con todo y meme de Los Simpson! La respuesta de Jara a reclamo de Kast que hizo enojar a sus adherentes
Baja en Colo Colo para enfrentar a Coquimbo

¡Problemas para el cacique! Colo Colo tiene en duda a figura para duelo con Coquimbo
Johnny Herrera quiere a este arquero para la U.

¿A quién apoyará? Johnny Herrera y su preferencia en duelo de Colo Colo y Coquimbo
Cómo se harán las devoluciones por cobro de más en tarifas de luz

Escándalo por tarifas de luz: Biministro García revela cómo se hará la devolución por cobros extra

¡INSÓLITO! La final del Mundial sub-20 tendrá un enorme problema
Jeannette Jara y sus emotivas palabras durante encuentro con Colocolinos

“Debemos tener siempre memoria”: El potente homenaje de Jara a hinchas caídos durante encuentro con Colocolinos
Nuevo contrato de Charles Aránguiz en la U.

¡Sonríen los azules! Charles Aránguiz le entrega grandes noticias a Universidad de Chile

¡Un mal día! Alejandro Tabilo y Tomás Barrios no pudieron seguir sumando victorias
Hermana de Krishna Aguilera hizo nueva revelación

¡Temía por su vida! Hermana de Krishna Aguilera revela “error” de la joven que habría enojado a Juan Beltrán
Esteban Paredes Colo Colo

¡Las palabras del histórico! Esteban Paredes habla sobre el momento actual de Colo Colo
Pareja de piloto de helicóptero fallecido le dedicó un último adiós

“Te dejo mis alas para que vuelvas a casa”: El último adiós de pareja de piloto de helicóptero fallecido
Juan Cristóbal Guarello acusa a Pablo Milad.

¿Otra más? Juan Cristóbal Guarello saca a la luz el preocupante plan de Pablo Milad en la ANFP
Diego Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido.

Colo Colo toma nota: Diego "Mono" Sánchez revela el gran secreto de Coquimbo Unido
esteban paredes opina del futuro de arturo vidal.

Esteban Paredes sobre la continuidad de Arturo Vidal en Colo Colo: "hay que respetar su decisión"
Colo Colo tendrá que pagar multa.

No paran los problemas: Colo Colo debe pagar esta millonaria multa por culpa de sus hinchas
Esteban Paredes alza la voz ante denuncia de Magallanes.

EXCLUSIVO: Esteban Paredes alza la voz ante denuncia presentada por Magallanes
El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas

¡Fiscal nacional respondió! El momento en que Dorothy Pérez aludió a Bombo Fica en caso de drogas incautadas
Levantan desafuero de Joaquín Lavín León

Fiscalía afirma tener pruebas de sobra: Corte da luz verde al desafuero de Joaquín Lavín Jr.
Benjamín Pérez suma sus primeros puntos ATP.

¡Sigue haciendo historia! Benjamín Pérez está viviendo un sueño en el M15 de Santiago
Universidad de Chile recupera jugadores para la previa con Lanús.

¡Sonríen los azules! La buena noticia para Universidad de Chile en la previa con Lanús