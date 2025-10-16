Fiscalía afirma tener pruebas de sobra: Corte da luz verde al desafuero de Joaquín Lavín Jr.

Levantan desafuero de Joaquín Lavín León

Por: Catalina Martínez

No fue a la primera ni a la segunda. Recién tras tres postergaciones, la Corte de Apelaciones de Santiago dio luz verde a la solicitud de la Fiscalía y decidió levantar el desafuero del diputado Joaquín Lavín León, acusado de actos de corrupción.

No obstante, la resolución no es definitiva: la defensa del diputado todavía puede apelar ante la Corte Suprema, para lo cual dispone de un plazo de cinco días para acudir. 

Recordemos que el exUDI enfrenta cargos por presunto desvío de recursos del Congreso y por supuestas irregularidades en la Municipalidad de Maipú, correspondientes al período en que su esposa, Cathy Barriga, ejerció como alcaldesa.

La lista de cargos no es menor: seis delitos pesan hoy sobre el parlamentario, entre ellos fraude al fisco, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, delitos tributarios, uso malicioso de instrumento privado y negociación incompatible.

Según la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, hay antecedentes suficientes para formalizar a Lavín Jr. y establecer medidas cautelares. “Creemos que los antecedentes son más que suficientes, incluso mayor al estándar del desafuero y por lo tanto estamos muy conformes con la decisión”, sentenció. Además, aseguró que estarán pendientes a la apelación de la defensa.

La siguiente jugada de Joaquín Lavín 

Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonacic restó importancia a la decisión del tribunal y confirmó que recurrirán ante la Corte Suprema. “Aquí nadie ha dicho que el señor Lavín es culpable o inocente de absolutamente nada, solamente consiste en que la Corte de Apelaciones entendió que hay mérito suficiente para seguir investigando”, señaló. 

El defensor de Joaquín Lavín fue categórico: dijo que utilizarán “cada una de las herramientas que contempla la ley” y que, “obviamente”, presentarán un recurso de apelación en cuanto conozcan el fallo completo.

Mientras tanto, la Municipalidad de Maipú, actuando como querellante, celebró el fallo. Su abogado, José Pedro Silva, sostuvo que la decisión confirma su postura y descarta que exista una persecución política.

“Es importante este hito, porque el diputado Lavín desde un comienzo señaló que esto se trataba de una persecución política y nosotros hemos sido enfáticos en que ni nosotros como abogados ni el alcalde Tomás Vodanovic se prestaría para una persecución política ante tribunales”, sentenció.

