¡Sacó ronchas en la UDI! Daniel Jadue deja la grande con polémica frase

Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, vuelve a estar en el centro de la controversia tras sus declaraciones en YouTube. Una frase sobre el Estado de Derecho encendió las redes, donde sus detractores no tardaron en amplificarla.

Mientras cumple con arresto domiciliario, el ex candidato presidencial del Partido Comunista participó en el programa de streaming Sin Maquillaje, donde comentó la actualidad política. En ese contexto, abordó la decisión de la Contraloría de aplicar descuentos salariales a los docentes que se sumen a paros.

Según Jadue, la contralora Dorothy Pérez puso en entredicho “un derecho esencial en el mundo desarrollado, como es el derecho a huelga”. En esa línea, cuestionó que puedan existir huelgas “ilegales” y advirtió que aquel derecho de los trabajadores, “en un Estado donde la libertad se respeta, no tiene que tener limitaciones”.

Jadue desata la polémica

Con esa idea en mente, Jadue profundizó y sacó una frase que pronto despertó la polémica. “El soberano es el pueblo y por tanto el Estado de Derecho debe servir a los intereses del pueblo y cuando no sirve para garantizar los derechos esenciales del pueblo, el pueblo, que es el soberano, tiene todo el derecho y la razón para pasarse por sobre el Estado de Derecho”, sostuvo.

“Los pueblos de Chile, a pesar de que la ley diga lo contrario, hacen uso de su derecho constitucional, por los tratados internacionales. La contralora no está equivocada, el tema es que la contralora es una funcionaria pública que se atiene a lo escrito y que solo puede interpretar, según el Estado como instrumento de dominación de clase, la mandata a hacerlo, lo que no significa que sea ni legítimo, ni justo”, añadió.

Las reacciones a las palabras del ex candidato no tardaron en llegar. Entre ellas, apareció el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. “Daniel Jadue ha dicho que la ley no se debe respetar siempre, que se debe respetar solamente cuando le conviene al pueblo (...) Los comunistas nunca van a entender que la ley sirve justamente para defendernos de los abusos del Estado”, criticó.

Por otro lado, la prensa consultó a la candidata presidencial Jeannette Jara sobre los dichos de su compañero de partido, sin embargo, rechazó hacer comentarios. “Desconozco las declaraciones de Daniel Jadue. Y sí les puedo decir que yo soy candidata a la Presidencia de la República y no comentarista de las declaraciones que haga una persona”, sentenció Jara.